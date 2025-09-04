Morrisey pone en venta sus derechos sobre The Smiths: "Ya he tenido suficiente"

Morrissey ha declarado públicamente que se desvincula por completo de The Smiths. En un comunicado publicado en su sitio web oficial, el cantante, de 66 años, ha anunciado que ha puesto a la venta todos sus intereses comerciales en la banda que había cofundado en 1982, lo que supone, según sus palabras, “una ruptura final” con Johnny Marr, el fallecido Andy Rourke y Mike Joyce. “El catálogo de canciones soy yo, no pertenece a nadie más”, ha escrito, aunque ha justificado su decisión en la necesidad de “proteger” su salud ante lo que considera años de “malicia” y disputas interminables.

Desde su separación en 1987, The Smiths ha sido recordada tanto por su influencia en el rock independiente como por los numerosos conflictos entre sus miembros. El anuncio de Morrissey implica la puesta en venta de su 50% de participación en la marca The Smiths, mientras mantiene abierto un canal de contacto para posibles compradores.

La operación llega tras años de desencuentros con Johnny Marr sobre el uso del nombre y el catálogo de la banda. A pesar de que ambos llegaron a un acuerdo de propiedad conjunta en 2023, los desacuerdos sobre la gestión y el control de la marca nunca cesaron. Para los potenciales inversores, la adquisición no solo representaría heredar un repertorio de canciones icónicas, sino también las complejas disputas legales y personales que han acompañado a la banda por casi cuatro décadas.

En la publicación, Morrissey ha acusado nuevamente a sus excompañeros de haber mantenido “asociaciones maliciosas” y ha recalcado que su postura busca mantenerse “disociado de quienes desean mala voluntad y destrucción”. El clima se refleja también en decisiones recientes: mientras Marr confesaba en un pódcast haber rechazado una oferta millonaria para una gira de reunión por “cuestión de principios”, Morrissey ha revelado que había aceptado la misma propuesta, que fue finalmente ignorada por el guitarrista.

El anuncio se suma a la expectación por el inminente lanzamiento de las memorias de Mike Joyce, The Drums, previstas para noviembre, lo que promete agitar todavía más la historia interna de la banda.

Un camino incierto como solista

El distanciamiento de The Smiths coincide con un momento complejo en la carrera en solitario de Morrissey. Tras ser apartado del sello BMG en 2020 y sufrir un quiebre con Capitol Records en 2022, su decimocuarto álbum, Bonfire of Teenagers, permanece inédito a pesar de presentaciones en directo desde 2022.

La inestabilidad discográfica contrasta con su éxito sobre los escenarios: mantiene una activa gira con entradas agotadas en varias ciudades estadounidenses. Marr, por su parte, continúa su propio camino artístico como invitado de New Order.

Mientras tanto, el debate sobre si algún día podría producirse una reunión de The Smiths parece cada vez más lejano. El anuncio de Morrissey, para muchos seguidores, suena tanto a cierre definitivo como a un nuevo capítulo en una historia de desencuentros que ha acompañado a la banda tanto como su música.