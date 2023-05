Referentes del PSOE se reúnen para refundar el partido

La inmediata convocatoria de elecciones por parte de Pedro Sánchez ha impedido que surja el necesario debate interno en el PSOE. El también secretario general no ha dado margen a que el partido entre en depresión ni se abra en canal y mantiene engrasada la maquinaria electoral de cara al 23 de julio. Sin embargo, en los márgenes del partido comienzan ya las asociaciones para tratar de superar la etapa de Pedro Sánchez de cara al futuro.

En esta línea, varios ex altos cargos y figuras históricas planean una refundación del partido se reunirán en la Fundación Carlos de Amberes de Madrid durante el acto "Las urnas han hablado", organizado por el colectivo "Fernando de los Ríos. Lo que nos une", en el que varios invitados analizarán los malos resultados obtenidos por los socialistas el pasado domingo 28 de mayo en las elecciones autonómicas y municipales ante socialistas de todos los territorios de España.

Entre los intervinientes, según publicó "The Objective", estarán el ex secretario general del sindicato Unión General de Trabajadores (UGT) Cándido Méndez; el ex secretario general del PSOE Nicolás Redondo Terreros; el expresidente del CIS, José Antonio Díaz o el exeurodiputado Pedro Bofill, entre otros. También está previsto que acudan algunos exministros socialistas y el expresidente de la Junta de Extremadura Juan Carlos Rodríguez Ibarra.

Los históricos dirigentes socialistas consideran que no basta con sustituir al actual presidente del Gobierno de la dirección del partido, sino que el destino al que ha llegado con sus políticas y sus pactos han cambiado por siempre el rumbo y la organización del partido. A su parecer, del que un día fue uno de los partidos más importantes en la historia de España solo quedan unas siglas que ya no representan las líneas que sigue.

Este no es el primer encuentro de los altos cargos socialistas críticos. El pasado mes de marzo ya mantuvieron un encuentro al que acudieron siete exministros de los gobiernos de Felipe González y de José Luis Rodríguez Zapatero como el que fuera titular de Relaciones con las Cortes, Virgilio Zapatero; los exministros del Interior José Luis Corcuera y José Barrionuevo; el exministro de Sanidad Julián García Valverde; el extitular de Obras Públicas Javier Luis Sáenz de Cosculluela; el exministro de Cultura, César Antonio Molina o el de Comercio, Javier Gómez Navarro. También estuvo presente el exsecretario general del PSOE madrileño Tomás Gómez o el exdiputado José María Mohedano, entre otros muchos.