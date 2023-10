Chenoa: «No tuve adolescencia ni juventud, me tenía que pagar el piso y la comida»

Sin que sirva de precedente, esta entrevista la vamos a empezar hablando de televisión. Pero es que, en este caso, la tele está estrechamente ligada a la música. Chenoa (Mar del Plata, Buenos Aires, 1975), quien se dio a conocer en la primera edición del popular «Operación Triunfo», será la presentadora de la duodécima edición, que arrancará el 20 de noviembre. ¿Se abrirá la espita de los recuerdos y se impondrán las emociones? «Total, y me da un poco de miedo. La gestión emocional va a ser bastante dura. Tengo la intención de ir muy natural, pero igual me paso porque no soy una presentadora al uso. Lo mismo cruzo yo la pasarela por inercia, jaja. El otro día estuve con ellos y, nada más verlos, me puse a llorar. Esas caras de emoción… Verlo desde un segundo plano me está gustando. Creo que voy a empatizar mucho y puede que sea una presentadora de las que lloran en cada canción». ¿Y hay talento en ese grupo de chavales? «Sí, sí, son 3.0. Jolines cómo vienen. No me han recordado a ninguno de los de mi edición, y eso es bueno. Están como más anglo. Han escuchado mucha música y se les nota. Nosotros estábamos más verdes. Yo no, porque mi padre es bajista y mi madre cantante, pero lo mío no cuenta».

Aprovecha aquí Chenoa para hablar de sus sacrificados comienzos, antes de que el concurso televisivo le cambiara le iluminara la vida: «Vengo de cantar con 16 años, porque mis padres son músicos de hotel (aún siguen cantando en hoteles). No tuve adolescencia ni juventud. Cuando la gente me habla de lo que hacía con 19 años… Yo vivía sola. Me tenía que pagar el piso y la comida cantando en los hoteles o en el casino o en los bares, no salía de fiesta. Intenté ir a la universidad a estudiar historia del arte, porque me gustaba, y no pude compaginarlo». Y no oculta que su cuarto puesto fue agridulce: «Quedar cuarto es duro, pero soy optimista y lo encajé bien. También es que era un reality, y en esos votos finales influyeron factores extramusicales, las emociones. La empatía era otra. Y yo era una tía más dura, no era tan emocional. Quizá porque ya había llorado mucho esos diez años previos».

¿Y por qué cree que Bisbal es el que más ha triunfado de todos los “triunfitos”? ¿Qué virtudes tiene que le hayan hecho merecedor de ese título y conectar con tanta gente? «Creo que Bisbal nunca ha dejado de crear música, lo ha hecho sin descanso. Esa constancia… es peleón. Él se ha currado el sitio en el que está. En su caso hay mucho trabajo, mucho más de lo que la gente ve. Tiene una buena maquinaria de trabajo detrás, pero él no se queda dormido en los laureles sino que sigue trabajando. Y luego tiene una voz que no es comparable a ninguna. Porque si le oyes cantar sabes que es él. Tiene sello. Personalidad».

La edición en la que Chenoa participó, la primera, en 2001, cabreó muchísimo a los músicos profesionales, quienes se quejaban de que no había espacios como ese para ellos, y en un momento, además, crítico, porque la piratería estaba castigando duramente al sector y los discos no se vendían. Chenoa, Bisbal, Rosa, Bustamante y Manu Tenorio vendieron, en cambio, miles de copias, coparon el mercado. «Yo vi que vender tantos discos como vendíamos no era normal», reconoce. «Nuestra entrada en el mercado del disco fue muy brusca y reactivamos la parte legal de la venta de discos. ¿Entiendo el mosqueo? Claro. Porque de repente aparecen chavales de 17, 18, 19 años y arrasan. La nuestra fue una presencia invasora potente. Pero», niega, «no creo que les robáramos público a los músicos consagrados».

Aunque sí reconoce que aquello trascendió lo musical, porque tocaron el corazón de la gente: «Siempre digo que estoy parida por música y por tele, lo mío es dual. Ese tipo de marketing no estaba en auge: conocías a la persona, cómo comía, cómo dormía, cómo bailaba, cómo se peleaba… Se empatizaba a un nivel muy personal. Y eso provocaba que la gente dijera voy a apoyar a esta chica o a este chico porque me gusta, y te comprabas el disco. Era muy diferente al uso que se hacía y hace en promociones normales, y por eso entiendo que se descolocaran. Pero no tengo sentimiento de culpa, para nada. Yo envié muchas maquetas durante muchos años y nadie me hizo ni caso, y de repente me abrió la puerta “Operación Triunfo”. Siempre me he mostrado muy agradecida con ese programa».

Con ocho discos de estudio publicados, asegura que es del último, «Soy humana», que ya tiene siete años, del que se siente responsable al cien por cien: «Es del que más satisfecha me puedo sentir. He tenido cierto control sobre mis discos, con “Absurda Cenicienta” también me sentí muy a gusto, pero en el último es en el que más pude ser yo. Y elegí a mi productora, Maria Marcus, porque quería que fuera una mujer». ¿Y por qué tantos años sin publicar? «Creo que siempre hay una pequeña crisis con la música. Se me abrió una puerta a nivel televisivo. Yo hago algo que en España se permite poco, que es el curiosear. En Estados Unidos, si te da el punto de cantar pero de repente haces una película te pueden hasta llegar a dar un Óscar, aquí no. Aquí o cantas o bailas o haces tele. Llevo siete años en tele, pero no he dejado de hacer colaboraciones musicales. Por ejemplo, un dueto con Carlos Baute que no sé si tiene 14 millones de bajadas en Spoty». Ahora aprovechará la plataforma que le brinda «Operación Triunfo» y sacará un nuevo disco: «Es una vuelta coherente, porque me meto otra vez donde volví y sacar un disco es lo lógico. He logrado hacer una canción, un single nuevo, que tiene un punto ochentero. Saldrá en breve».