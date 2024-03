Cillian Murphy, el actor de vida discreta

Cillian Murphy es uno de los actores al que el éxito no le ha cambiado el carácter. Tiene fama de ser una persona reservada y su carrera al estrellato, jalonada por enormes triunfos, no ha afectado a su personalidad en este aspecto. De hecho, no ha renunciado a sus gustos juveniles y todavía se dedica a la música cuando tiene tiempo (solía tocar a Frank Zappa). Si para algo está predispuesto es para llevar a cabo una vida normal y entretenerse con los asuntos corrientes de la vida, alejado de los platós y las alfombras rojas, siempre tan perturbadoras por los flashes y la atención mediática que existe a su alrededor.

Nació en Cork, el 25 de mayo de 1976, y su cara ha sido muy frecuente en gran parte de los filmes de Christopher Nolan, un director que le ha acompañado ahora a la puerta del Oscar a Mejor actor al darle la oportunidad de encarnar a Oppenheimer. De hecho, el intérprete mantiene un fuerte vínculo con este director desde que se presentó para el casting de la primera entrega de Batman. En aquel momento, el realizador decidió que era perfecto para ser uno de los antagonistas del héroe alado, hasta el punto de que ha sido el único villano que ha repetido en esta trilogía. Pero es que, además, también ha estado presente en «Dunkerque» y en «Origen».

Parece ser que el actor, que se hizo muy popular gracias a la serie Peaky Blinders, donde interpretaba a un atractivo mafioso de los bajos fondos, y que se ha declarado un gran admirado de Liam Neeson, es un buen amigo de sus amigos. De hecho sostiene una relación muy estrecha con Colin Farrell y Jonathan Rhys Meyers. A pesar de que desde hace veinte años, vive retirado en un apacible pueblo de la costa de Irlanda al lado de su esposa, Yvonne McGuinness, con la que lleva casado más de dos décadas, y sus dos hijos, que se llaman Malachy y Carrick, de 16 y 14 años respectivamente. Su discreción es tan popular que muchos se extrañaron cuando decidió participar en una campaña publicitaria.

Su siguiente trabajo es «Small Things Like These». Un filme muy especial porque lo reunirá de nuevo con el director Tim Mielants, al que conoció gracias a Peaky Blinders, porque él fue el responsable de la dirección de varios de los capítulos y que ya había estado también detrás de las cámaras de «Legión» o «The Terror». Es una historia dura relacionada con la iglesia católica irlandesa, un tema bastante espinoso. Él da vida a Bill Furlong y la historia transcurre en 1985. Es alguien que vende carbón y que lleva una existencia marcada por la rutina. Toda su vida cambiará cuando empiece a hacer una serie de servicios para los Asilos de las Magdalenas, de la Iglesia católica irlandesa. Los hechos le llevarán a tomar una difícil decisión.

Su siguiente película es «Hippie Hippie Shake», un filme que transcurre en los años 60 y que cuenta las desventuras del activista contracultural Richard Neville. El proyecto cuenta con guión de Richard Neville y compartirá reparto con Sienna Miller.