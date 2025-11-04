El actor Jesse Eisenberg donará un riñón: "Estoy muy emocionado"

Jesse Eisenberg ('La red social') lo ha dejado claro: donará un riñón a un desconocido el próximo mes. El actor y director declaró en el programa 'Today' de la NBC y recoge ahora 'The Guardian'. Afirma que no sabe del todo su motivación, pero que lo hará: "No sé por qué. Me picó el gusanillo de la donación de sangre. Voy a hacer una donación altruista a mediados de diciembre. ¡Estoy muy emocionado!".

El actor, de 42 años, añadió que la idea de donar órganos le surgió hace aproximadamente una década, pero que solo recientemente puso en marcha el proceso. "Es prácticamente libre de riesgos y muy necesario", declaró. "Creo que la gente se dará cuenta de que es una decisión obvia, si se tiene el tiempo y la voluntad".

Jesse Eisenberg La Razón

Explicó además el proceso de compatibilidad entre donantes y receptores, diciendo: "Supongamos que la persona X necesita un riñón en Kansas City [y] su hijo o quien fuera a donárselo, por la razón que sea, no es compatible, pero yo sí lo soy. Esa persona aún puede recibir mi riñón y, con suerte, su hijo donará el suyo, ¿verdad? (...) Solo funciona si hay un donante básicamente altruista".

Órganos para todos

Son pocos los famosos que se sabe que donaron órganos en vida, aunque se cree que Natasha Richardson, Jerry Orbach y el Dr. Rajkumar fueron donantes póstumos. En 2017, la actriz y cantante Selena Gomez recibió un riñón de su amiga Francia Raisa. Tracy Morgan, George Lopez, Neil Simon y Tina Turner también recibieron trasplantes de riñón.

Más de 100.000 personas se encuentran actualmente en la lista de espera para un trasplante en Estados Unidos, y alrededor de doce personas fallecen cada día debido a la escasez de órganos. En España, por su parte, en 2024 se realizaron más de 6.400 trasplantes, según los datos aportados por el Gobierno.

Eisenberg ha reconocido que su esposa, la profesora y trabajadora humanitaria Anna Strout, ha sido la principal responsable de su idealismo y activismo. La difunta madre de ella dirigía un refugio para víctimas de violencia doméstica, al que Eisenberg y Strout han apoyado con entusiasmo.

El nuevo rostro de Mark Zuckerbergç

A principios de este año, Eisenberg fue nominado al Oscar por su guion de 'A real pain', que le valió a Kieran Culkin el premio al mejor actor de reparto. Actualmente está promocionando la tercera entrega de la saga de robos con magos Ahora me ves.

La semana pasada, Eisenberg declaró que su no participación en la secuela de 'La red social' no tenía "nada que ver" con el guion, escrito por Aaron Sorkin, autor también de la primera entrega, por lo que será Jeremy Strong el que interprete a Mark Zuckerberg.