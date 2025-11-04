La venganza de Jennifer Lawrence con Robert Pattinson tras ser rechazada en 'Crepúsculo'

'Die My Love', la película de Lynne Ramsay protagonizada por Jennifer Lawrence y Robert Pattinson, llega a los cines el próximo 14 de noviembre. Según la propia actriz, haber podido trabajar al fin con Pattison es su "venganza" por haber sido rechazada hace años para protagonizar 'Crepúsculo' en el papel de Bella Swan.

Lawrence ya reveló en 2023, en una intervención en el pódcast 'The Rewatchables', que cuando se postuló para protagonizar la adaptación cinematográfica de 'Crepúsculo', le dijeron que no "inmediatamente" y que "ni siquiera" le devolvieron la llamada. Ahora, al ser preguntada durante la "premiere" de 'Die My Love' en Nueva York el pasado sábado si hacer esta película con Pattinson tras ese rechazo es como "cerrar el círculo", la actriz bromeó. "Sí, es totalmente la venganza que quería", señaló en declaraciones a 'Variety'.

El placer del silencio

"Lo que más me gustaba de trabajar con él era probablemente que podíamos estar en la misma habitación sin hablar durante mucho tiempo", explicó Lawrence. "Es algo que valoro mucho en un compañero de trabajo", señaló.

Por su parte, Pattinson recordó la enorme sensación que le causó la primera vez que vio a Lawrence en la cinta de 2010 'Winter's Bone': "Cuando se estrenó la película, fue como si todo el mundo fuera a verla y se preguntara: 'Vale, ¿quién es esta chica?'. Tenía una especie de poder elemental, y se podía ver desde el momento en que comenzó su carrera que era la estrella más grande del mundo", rememoró el actor.

Una persona molesta

Esta colaboración entre Lawrence y Pattinson ha traído anécdotas surrealistas, como la que relató el pasado mes de octubre la actriz en su paso por el programa 'The Graham Norton Show', donde rememoró cómo, un día en el que Pattinson apareció de improvisto en su casa y le pidió si tenía algo de comer, le dio de comer sobras de la basura. "Mientras él estaba en el baño, saqué la comida de mi cubo de basura", dijo Lawrence, rememorando cómo, cuando regresó, comenzó a devorar la comida sin sospechar nada. "Y cuando acabó, me dijo: 'Sigo teniendo hambre. ¿Tienes más?'", a lo que Lawrence contestó que sí, pero en la basura, a lo que él contestó que no le importaba, la cogió del cubo "y simplemente continuó comiendo".

La protagonista de 'Los juegos del hambre' nunca se ha caracterizado por tener pelos en la lengua y, recientemente, ha asegurado que comprende por qué en el pasado esto le llevó a recibir cierto "rechazo" por parte de la industria. "Veo esas entrevistas y esa persona me resulta molesta. Entiendo por qué ver a esa persona en todas partes puede resultar molesto", admitía. "Creo que fui rechazada, no por mis películas, ni por mis ideas políticas, sino por mí, por mi personalidad", reflexionaba.