La estrella francesa Brigitte Bardot, hospitalizada de nuevo

La estrella de cine francesa de 91 años se encuentra hospitalizada en Tolón, según información de ICI Provence y Var Matin. Hace poco más de un mes ya había sido ingresada en el mismo hospital para recibir tratamiento. Según informes, Brigitte Bardot fue operada "por una enfermedad grave". Pudo regresar a casa dos semanas después de la operación.

La actriz rompió su silencio ante los rumores que circulaban en redes sociales anunciando su fallecimiento. "Estoy bien", declaró en la red social X. "No sé qué idiota empezó esta 'noticia falsa' sobre mi desaparición esta noche, pero sepan que estoy bien y no tengo intención de retirarme. Un consejo", respondía en un mensaje que ahora han recordado medios galos como 'Le figaro'.

El origen del bulo

El origen del bulo se remontó a una publicación del influencer Aqababe -nombre artístico de Aniss Zitouni-, quien anunció su supuesto fallecimiento en el sur de Francia. "Una leyenda ha muerto, dejando un legado imborrable", escribió el creador de contenido, sin prever la réplica directa de la propia Bardot. A pesar de que el influencer sostiene que la artista no gestiona personalmente sus redes, la respuesta de la actriz fue tan clara y personal que ha silenciado a los más escépticos.

El 1 de octubre, la estrella publicó un libro, 'Mon BBcédaire', obra suya y publicada por Fayard, donde la actriz habla con franqueza sobre el mundo actual y la situación de Francia.

No es la primera vez que la salud de Bardot reclama atención mediática. En enero de 2023 fue internada por una insuficiencia respiratoria grave, episodio que supuso uno de varios sustos alarmantes para su legión de seguidores. En lo que va de año, incluso lanzó al público un libro manuscrito, Mon BBcédaire, que su editorial presentó como una obra íntima y cargada de personalidad, reivindicando "la libertad de ser una misma, incluso cuando eso molesta".