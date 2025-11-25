El "pijito" Paco León tiende puentes entre España y Portugal

El actor español Paco León concluyó este lunes el rodaje de su primera película en Portugal, una producción portuguesa con participación española con "muchísimo corazón y alma" ambientada en las tradicionales bodas colectivas que se celebran en Lisboa por el día de San Antonio.

Dirigida por Rubén Alves ('La jaula dorada'), que escribió el filme junto al español Fernando Pérez ('Kiki, el amor se hace'), se trata de una comedia romántica de enredos con protagonistas estelares del cine portugués como Joaquim de Almeida, Albano Jerónimo, Rita Blanco e Isabel Abreu, entre otros.

En 'San Antonio, el casamentero de Lisboa', León interpreta a un español "pijito" que llega a Lisboa y "flipa" con todo, pero que se acaba integrando en una familia portuguesa. "Las familias tienen muchos secretos, y eso es lo que se va a desarrollar", contó el actor a EFE.

Pérdida de identidad mundial

Y también añadió que la película "habla de una cosa que es muy internacional, la pérdida de las tradiciones y la pérdida de la identidad de las ciudades", para concluir que ha sido un "placer" para él trabajar en Portugal y "conocer a colegas que están tan cerca".

La historia está ambientada en una de las tradiciones más populares y curiosas de la capital portuguesa, cuando cientos de novios se casan en una boda colectiva en la víspera del día de San Antonio.

Y precisamente el trasfondo es una crítica social "a un tema que es bastante universal y que también está aconteciendo en muchas ciudades de España y del mundo, que es la pérdida de identidad, de globalización absoluta", adelantó el coguionista Fernando Pérez.

Portugueses y españoles

Esta producción donde se encuentran portugueses y españoles no es tan común en el cine, coinciden tanto León como Pérez, pero puede abrir una puerta para más proyectos entre los dos países vecinos.

Al respecto, la española Hemi Fortes, cofundadora de Blablabla Media, productora de la película, explicó a EFE que "hay tantas historias que se pueden contar que nos unen (a España y Portugal)" que confía en que se darán más coproducciones porque "cada vez más tenemos que pensar qué tenemos en común para contarlo".

El filme se estrenará en verano de 2026 en Portugal, España y Francia, y también será la primera película portuguesa en llegar en exclusiva a la plataforma Disney+ tras su estreno.