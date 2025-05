La burla de Wes Anderson hacia Trump: "¿Pueden retener las películas en la aduana?"

Wes Anderson presentó este lunes en Cannes 'The Phoenician Scheme' ('La trama fenicia') y aprovechó para burlarse del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su amenaza arancelaria contra el cine extranjero: "¿Pueden retener las películas en la aduana?", se preguntó el realizador.

"El tema de los aranceles es interesante, nunca había oído hablar de aranceles del cien por cien. No soy experto en ese área de la economía, pero creo que significa que dice que se va a quedar con todo el dinero y luego, ¿qué obtenemos? Así que lo veo complicado. ¿Pueden retener las películas en la aduana?", reflexionó Anderson.

En cualquier caso, aún no hay detalles de la propuesta de Trump, recordó el director, que se mostró de muy buen humor en la rueda de prensa en la que presentó su filme en la competición de Cannes, rodeado de los protagonistas -Benicio del Toro y Mia Threapleton- y otros miembros del reparto como Benedict Cumberbatch, Riz Ahmed, Michael Cera o Rupert Friend.

Faltaban estrellas como Scarlett Johansson, Tom Hanks o Bryan Cranston, que también participaron en un filme que repite la estética y el humor característico de Anderson.

El director contó la idea a Del Toro mucho antes de que hubiera un guion, así que el actor formó parte de todo el proceso de creación del personaje, un empresario que durante un viaje para solucionar sus problemas laborales va a recuperar gradualmente a su hija, Liesl (Threapleton), una monja estricta y seria, que fuma en pipa.

Para preparase el papel, Benicio del Toro contó que realizó el trabajo habitual: "lees la historia, lees el guion, hablé mucho con Wes y la mayoría de la información que hubiera debido proporcionar de mis propias ideas para el personaje, estaba ya en el texto".

En opinión del actor puertorriqueño había muchas opciones "de hacia dónde podía ir la historia porque el personaje estaba lleno de contradicciones, fue desafiante y emocionante" pero la magia surge luego en la sala de montaje, donde Anderson termina la película.

El realizador reconoció que "en cada película, tienes tus ideas de lo que la película va a ser pero es ella la que te lleva a otro lugar, a donde quiere llegar". Primero es el guion, luego llegan los actores -"la fuerza eléctrica", los llamó- y su trabajo al final es "darle forma" a todo.

Un mundo especial, el de Anderson, en el que los actores tienen que entrar y ese es precisamente el principal desafío al trabajar con él. "Tienes que llevarte a ti mismo al mundo de Wes, tienes que encontrar la forma de hacerlo, es emocionante y desafiante porque todo el mundo avanza en la misma dirección", precisó Del Toro.

Y ser parte de ese mundo supone asimilar conceptos e ideas que solo para Anderson tiene sentido al principio. Como cuando le dijo a Del Toro que tenía que hablar reír y fumar muy rápido pero que se rodaría a cámara lenta. "'¿Eso no es como grabarlo y reproducirlo a velocidad normal?', le pregunté. 'Puede ser, no sé', contestó. Pero no, no es lo mismo".

Para Del Toro, que es la segunda vez que trabaja con Anderson, lo esencial es que siente que puede "canalizar al niño que llevo dentro para que explote, y eso es único como actor".

Mia Threapleton -hija de Kate Winslet- y que entra en el universo de Anderson por primera vez, aseguró que participar en la película ha sido un sueño cumplido.

"Tenía ocho o nueve años cuando me enamore por completo de la historia de 'Moonrise Kingdom'", explicó la actriz, que contó que hace poco encontró algo que escribió en su diario en 2013, una especie de lista de deseos y entre ellos estaba "trabajar alguna vez con Wes".

La rueda de prensa continuó entre bromas del equipo que participaba en ella y de los que estaban sentados en primera fila observando, como un Bill Murray en pantalones cortos.

O el coguionista y productor Roman Coppola, junto a su hija, que justamente hoy cumple 14 años y a la que toda la sala le cantó el 'Happy Birthday' a instancias de Murray.

El humor ni siquiera se perdió cuando le preguntaron a Del Toro que cómo le gustaría morir. "¿me preguntas eso porque voy de negro?", espetó el actor, que solo acertó a decir que no quisiera que fuera una accidente.

Y sobre su próximo filme, Anderson solo avanzó que será "bastante oscuro" y que ya está trabajando en el guion junto a Coppola y Richard Ayoade.