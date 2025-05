Donald Trump responde a Bruce Springsteen: "Sobrevalorado, tonto como una piedra"

Es conocida la postura ideológica de izquierdas de Bruce Springsteen. Expresa lo que siente en su música y en sus declaraciones públicas. Criticó la hipocresía del sueño americano en "Born in the U.S.A" (1984) y el racismo sistémico en “American Skin (41 Shots)”. "El sueño americano se ha convertido en una pesadilla para muchos", ha repetido.

Apoyó a Barack Obama, John Kerry, Hillary Clinton y Joe Biden en sus candidaturas participando en actos de campaña o componiendo canciones para ellos. También respaldó a Kamala Harris durante las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2024 y publicó un vídeo en sus redes sociales calificando a Donald Trump como "el candidato más peligroso para presidente que he visto en mi vida". Poco después, participó en un mitin en Georgia y de nuevo se revolvió contra el líder republicano: "Ella se presenta para ser la 47ª presidenta de Estados Unidos. Donald Trump se presenta para ser un tirano estadounidense".

La disputa verbal que han protagonizado estos días el presidente estadounidense y el compositor es solo la continuidad de sus históricas refriegas. El miércoles 14 de mayo, Bruce Springsteen, de 75 años, criticó a Trump durante un concierto en Manchester, con el que dio inicio a su gira europea. "La América que amo, sobre la que escribí, ese símbolo de esperanza y libertad durante 250 años, está hoy en manos de una administración corrupta, incompetente y traidora", declaró.

Concierto de Bruce Springsteen en Madrid Ricardo Rubio Europa Press

La respuesta no se ha hecho esperar y el presidente le ha propinado un buen guantazo verbal a través de sus redes sociales. "Veo que el sobrevalorado Bruce Springsteen ha salido al extranjero a criticar al presidente de Estados Unidos. Nunca me cayó bien, nunca me gustó su música ni sus ideas políticas radicales de izquierda; no tiene talento. Solo un cabrón odioso que apoyó al deshonesto Joe Biden, un idiota incompetente", escribió anoche. Y añadió: "tonto como una piedra". Y concluyó con una advertencia: "Ese roquero debería callarse la boca hasta que regrese al territorio. ¡Luego veremos qué le va!".

Taylor Swift, blanco de burlas

Trump acostumbra a responder sin piedad cuando le atacan, algo que ocurre regularmente con los artistas. Otra de las celebridades en liza es Taylor Swift, blanco de burlas por parte del presidente desde que expresó su apoyo a Kamala Harris. La cantante, muy activa en redes sociales, animó a votar contra él con mensajes como: "Vamos a elegir líderes que luchen por la igualdad, los derechos humanos, la decencia y la compasión". También de forma velada, usa su música para expresar el desencanto político y el poder de la juventud frente "a un sistema corrupto y manipulador".

Donald Trump publica imágenes falsas de Taylor Swift apoyando su candidatura generadas por IA Europa Press

En este cruce de críticas, el marido de Melania Trump escribió hace solo unos días: "¿Alguien notó que, desde que dije ‘¡Odio a Taylor Swift!’, ella ya no está de moda?"