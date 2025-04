¿Cómo afectarán los aranceles de Trump al cine de Hollywood?

Cientos de empresas se encuentran en vilo ante las medidas recientes de Donald Trump. Los aranceles impuestos por el presidente de Estados Unidos ha provocado que los analistas comiencen a vaticinar sus consecuencias, y también entran en juego las industrias del entretenimiento. En particular, cabe hablar de la situación del gigante estadounidense de la cultura por excelencia: Hollywood. La industria cinematográfica, según recoge "Variety" a partir de estudios de analistas, no tienen al parecer tanto que temer a un corto plazo, aunque no por ello saldrán ilesos de estas medidas. Los drásticos aranceles no impondrán directamente mayores costos a la mayoría de las empresas de entretenimiento. Aunque, matizan los expertos, las repercusiones reducirían claramente las ganancias de Hollywood, concretamente disminuyéndose el gasto del consumidor estadounidense o reduciéndose los prespuestos publicitarios.

Este jueves aumentaban los temores alrededor de los aranceles de Trump, pues podrían desencadenar una recesión y afectar a un plano tanto nacional como internacional. Explica Mattew Dolgin, analista de "Morningstar" -empresa de investigación financiera-, que las medidas de Trump "no causarán daño directo" a las empresas del cine hollywoodiense. Salvo empresas como Apple, Disney o Roku, la mayoría de las empresas del sector "no dependen mucho o en absoluto de la venta de bienes. Sin embargo, la mayoría depende directamente del gasto del consumidor, por lo que la debilidad económica derivada de los aranceles podría obstaculizar el negocio", añade el experto.

Por su parte, CJ Bangah, director del área de telecomunicaciones, medios y tecnología de la empresa de asesoría fiscal PwC, explica que las empresas afectadas por el aumento de aranceles no absorberán estos costos, lo que se traduciría en precios más altos para los consumidores. Y entre los consumidores, "uno de los primeros sectores en los que gastarán menos es en medios y entretenimiento". Por tanto, se observa cómo los aranceles de Trump perjudicarán a la larga a Hollywood, una industria que trata de impulsar sin descanso la taquilla pese a la irrupción de alternativas como el "streaming". Ante esto, aconseja Bangah que ante este paisaje no se debe "reducir en absoluto la calidad del contenido ni la experiencia del consumidor", y al mismo tiempo, "sean muy reflexivos sobre las áreas en las que deben concentrarse y operar con mayor eficiencia".