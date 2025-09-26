Crítica de 'Ya no quedan junglas': El otro Lee Marvin ★★★

Suena «Dos gardenias» en la Parte Vieja de San Sebastián, mientras el corpulento, solitario y nostálgico Theo (un entregado a la causa Ron Perlman), conocido como «El gentleman», baja para tomarse varias copas con un amigo español enfermo de cáncer (Karra Elejalde con peluquín) y, como cada jueves, quedar con una prostituta con la que solamente habla del pasado para confesarle cosas como que es un viudo que amaba locamente a su mujer y que de joven fue un ex soldado estadounidense que no disparó jamás a nadie; pero, transcurridos unos veinte minutos de este thriller cargadito de corrupción, de sangre, bajos fondos y narcotráfico, el espectador descubre que algo, o mucho, hay de mentira en su historia.

Porque el setentón Theo, el mismo que se mira todas las mañanas en el espejo para descubrir las carnes flojas de la edad y maldecir la vejez, asesina a cuchillo que da gusto verlo. El protagonista, un justiciero urbano a un paso del geriátrico, decide vengar la atroz muerte de aquella trabajadora sexual amiga causada por tres «respetables» y repugnantes abogados con guardaespaldas. Tras el caso de la chica anda también Iborra, una comisaria alcohólica a la que acaba de abandonar su pareja, y Herodes, despiadado sicario mexicano como de telenovela al que, si llaman así, por algo malo, muy malo será. En resumen: personajes al límite en un filme bastante bruto e irregular pero con punto y encantadora factura de serie B. Edadistas del mundo, andaos con ojo.