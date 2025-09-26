Crítica de 'Relay': Cuando vas de farol ★★ y 1/2

“Relay” juega con las cartas marcadas. Parece un thriller estándar, que tiene un ojo puesto en “Drive” y otro en las películas de acción de Jason Statham y Liam Neeson, acaso aspirando a una elegancia visual que casa con el ascetismo de su protagonista, Tom (Riz Ahmed), un ‘solucionador de problemas’ que, en la clandestinidad y a cambio de una buena suma de dinero, libra de todo mal corporativo a todos aquellos que conocían los secretos más oscuros de sus empresas y ahora prefieren lavarse las manos y pasar página.

David Mackenzie, director de la notable “Comanchería”, se las apaña para sacar adelante lo que, a la postre, es una trama telefónica, con gran parte de la acción delegada en trámites y conversaciones virtuales. Tiene sus momentos -el homenaje a la secuencia del Royal Albert Hall de “El hombre que sabía demasiado”- pero un disparatado giro final traiciona toda la puesta en escena del filme. Lo dicho: va de farol, y se arruina.

Lo mejor: Durante una buena parte del metraje resuelve con solvencia que la trama tenga una base telefónica, a pesar de ser un filme de acción.

Lo peor: El giro de guion final es un auténtico disparate, y no desarticula las virtudes de la película.