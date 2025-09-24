Emma Watson, que lleva siete años sin actuar, confiesa cuál era la peor parte: "Era devastador para el alma"

Emma Watson, actriz que saltó a la fama por su papel como Hermione Granger en la saga "Harry Potter", lleva alejada de la interpretación desde 2019, cuando encarnó a Meg en la adaptación cinematográfica de "Mujercitas" dirigida por Greta Gerwig ("Lady Bird", "Barbie").

Tras casi siete años, Watson se ha sincerado asegurando que echa de menos actuar, pero no la exposición pública ni toda la maquinaria de promoción que conlleva el estreno de una película en Hollywood que define como "devastadora para el alma".

"En cierto modo me tocó la lotería con la interpretación, pero un componente más grande que el trabajo en sí es la promoción y la venta de esa obra, de esa pieza artística", afirma Watson en una entrevista con "Hollywood Authentic" sobre la parte que considera negativa de ser actriz.

"Seré honesta y directa: no echo de menos vender cosas, me resultó bastante devastador para el alma", continúa la protagonista de títulos como "Las ventajas de ser un marginado" y "La bella y la bestia".

A esa obligación por promocionar sus proyectos, Watson le suma como aspecto perjudicial la presión mediática a la que se está expuesta durante el proceso, algo que ha vivido desde que con 10 años fichó por "Harry Potter y la piedra filosofal": "Creo que lo interesante de ser actor es que existe la tendencia a fracturarse en múltiples personalidades, y no hablo solo de los papeles que interpretas, sino del peso de ser un persona pública. Es algo que consume mucha energía".

Lejos de esa presión, la intérprete confiesa que su bienestar ha mejorado hasta el punto de alcanzar el mejor momento personal de su vida: "Desprenderme de esas identidades ha liberado muchísimo espacio para ser mejor hermana, hija, amiga, nieta y, después, artista. Probablemente esté en el momento más feliz y saludable de mi vida". "Lo que sí echo muchísimo de menos es usar mis habilidades interpretativas y el arte. Los ensayos suelen ser breves, pero en ese instante en el que puedes preparar y pensar cómo quieres hacer una escena y cuando la cámara empieza a rodar olvidas por completo todo lo demás salvo ese momento", recuerda con cariño Watson sobre una disciplina artística que define como "una forma de meditación intensísima": "Es liberador, y eso lo echo profundamente de menos".

Desde su última película en 2019, Watson cofundó Renais, una marca de ginebra con su hermano Alex y ha ejercido labores de dirección creativa en el proyecto. También ha participado en iniciativas de moda y campañas como directora, como la pieza publicitaria de Prada Paradoxe en 2022, y se la ha visto en festivales como Cannes 2025 sin formar parte de ningún largometraje. Todo ello, mientras reiteraba que su retiro no es definitivo y que valora volver si se dan las características correctas.