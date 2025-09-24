Claudia Cardinale: cinco películas que le convirtieron en leyenda

Claudia Cardinale, icono del cine europeo del siglo XX y símbolo del glamour italiano, falleció a los 87 años. La intéprete, de extensa filmografía, deja tras de sí tanto una serie de títulos de reconocidos filmes, como también una vida digna de una diva de Hollywood. Entre sus papeles más importantes, señalamos aquellos cinco que contribuyeron a que Cardinale se convirtiese en una auténtica leyenda del cine.

"Rocco y sus hermanos" (1960)

Junto a Alain Delon, con quien Cardinale formaría pareja en otras cintas como la superproducción "El Gatopardo", la actriz fue elegida para "Rocco y sus hermanos" por Luchino Visconti, su director. En el filme, el cineasta se preocupó por que Cardinale luciera con todo su esplendor ese rostro que la haría famosa en todo el mundo.

"El Gatopardo" (1963)

Dirigida por Luchino Visconti, Cardinale compartió elenco con Alain Delon y Burt Lancaster, con quien además protagonizó una de las escenas de baile más aplaudidas del cine. Su trama se ubica en la época de la unificación de Italia de la mano de Cavour. Sigue los pasos, en Palermo, de la familia de Don Fabrizio (Lancaster), cuyas vidas se ven alteradas tras la invasión de Sicilia por las tropas de Garibaldi.

"8 1/2" (1967)

La película "Ocho y medio" de Federico Fellini también obtuvo de Cardinale una brillante interpretación. La cinta, donde también actuaron Marcello Mastroianni o Anouk Aimée, trata sobre un director de cine que, tras obtener un rotundo éxito, atraviesa una crisis creativa e intenta inúltimente hacer una nueva película. Ello le lleva a revisar los hechos más importantes que han ocurrido en su vida, y a recordar a todas las mujeres que ha amado, entre las que destaca el papel de Cardinale como la musa inspiradora del protagonista.

"Hasta que llegó su hora" (1968)

Cardinale trabajó junto con aclamados nombres del mundo del cine, y entre ellos también destaca Sergio Leone. En esta cinta, dirigida por el italiano, la actriz compartió reparto con Henry Fonda, Charles Bronson o Gabriele Ferzetti. Con música de Ennio Morricone como banda sonora, la cinta trata sobre Brett McBain, un granjero viudo irlandés que vive con sus hijos en el Oeste americano. Prepara una fiesta de bienvenida para Jill (Cardinale), su futura esposa, quien no obstante cuando llega se encuentra que unos pistoleros han matado a todos.

"Las petroleras" (1971)

Cardinale protagonizó este filme, dirigido por Christian-Jaque, junto a otras de las grandes divas de Hollywood: Brigitte Bardot. Dieron vida a Louise (Bardot) y Marie (Cardinale), dos mujeres de armas tomar, cada una líder de su propio clan, que rivalizan por la posesión de un rancho en el que parece haber petróleo.