El festival de cine fantástico y de terror 'Fangofest' proyectará 130 películas y cortos

La 16ª edición del festival de cine fantástico, de terror y gore Fangofest de Amposta (Tarragona) proyectará cerca de 130 películas y cortometrajes desde este miércoles hasta el domingo, 14 de septiembre.

Durante cinco días, el auditorio de la Lira Ampostina acogerá la proyección de 14 largometrajes y 115 cortometrajes, entre los que destacan 'Chainsaws were singing', que abre hoy el festival a las 17:30 horas, o 'Personalhood'.

Entre los invitados al certamen estarán Carlos Martín Ferrera, director de 'L’any de la plaga' o 'Jauría', que recibirá el sábado el premio El Pont de l’Infern.

También asistirán otros directores y guionistas de cine fantástico, como Caye Casas o Manu Carballo.

El festival también ofrecerá actividades paralelas, como la exposición 'Crucifixiones' de Adrián Cardona, que se inaugurará el viernes en el Museu de les Terres de l'Ebre y se podrá visitar hasta el 26 de septiembre.

