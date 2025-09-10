Acceso

Cultura Cine

Sección patrocinada por sección patrocinada

Cultura

El festival de cine fantástico y de terror 'Fangofest' proyectará 130 películas y cortos

Durante cinco días, el auditorio de la Lira Ampostina acogerá la proyección de 14 largometrajes y 115 cortometrajes

Crecen las salas de cine en Castilla y León
Imagen de archivo de una sala de cine.Europa Press
La Razón
  • La Razón@larazon_es
    La Razón es un diario español de información general y de tirada nacional fundado en 1998
Creada:
Última actualización:

La 16ª edición del festival de cine fantástico, de terror y gore Fangofest de Amposta (Tarragona) proyectará cerca de 130 películas y cortometrajes desde este miércoles hasta el domingo, 14 de septiembre.

Durante cinco días, el auditorio de la Lira Ampostina acogerá la proyección de 14 largometrajes y 115 cortometrajes, entre los que destacan 'Chainsaws were singing', que abre hoy el festival a las 17:30 horas, o 'Personalhood'.

Entre los invitados al certamen estarán Carlos Martín Ferrera, director de 'L’any de la plaga' o 'Jauría', que recibirá el sábado el premio El Pont de l’Infern.

También asistirán otros directores y guionistas de cine fantástico, como Caye Casas o Manu Carballo.

El festival también ofrecerá actividades paralelas, como la exposición 'Crucifixiones' de Adrián Cardona, que se inaugurará el viernes en el Museu de les Terres de l'Ebre y se podrá visitar hasta el 26 de septiembre.

Agencia EFE

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas