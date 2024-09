Ilia Topuria: «Lucho por seguir superándome y servir de inspiración a los jóvenes»

Topuria padre. Topuria hermano. Topuria hijo. Topuria amigo. Topuria inmigrante. Topuria español. Topuria aspirante. Topuria campeón. Ilia Topuria, la persona que hay detrás de «El Matador». Todas estas facetas del campeón de Peso Pluma de la UFC podemos verlas en la película documental, dirigida por Giampaolo Manfreda, que se estrena hoy en cines y próximamente en Movistar Plus: «Topuria: Matador». Un metraje en el que asistimos a la espartana preparación del luchador de cara al combate contra el entonces portador del cinturón de los Pesos Pluma de la UFC Alexander Volkanovski.

Hablamos con el ahora también actor hispanogeorgiano sobre su motivación, sus miedos, sus aspiraciones, su fe, sus manías, su seguridad y sus dudas. Se muestra cercano, atento, educado, relajado y hasta con un punto de humor.

Tengo la impresión de que la idea del documental es derribar los prejuicios, las barreras, de quienes te pueden ver como un hombre violento para mostrar tu cara más amable, más humana.

Uno de los objetivos de la película es intentar cambiar la percepción que la gente tiene sobre los atletas que se dedican a las artes marciales mixtas: que somos humanos, que no somos unos salvajes; que es la percepción que puede llegar a tener en algunas ocasiones la gente por el desconocimiento que tiene acerca del deporte. Pero el principal objetivo es demostrar al público todo el esfuerzo que hace falta para convertir tus sueños en realidad, e inspirar y motivarlos para que les sirva de inspiración en cualquier cosa que estén haciendo en sus vidas.

Lo más «heavy» de la peli son las oscilaciones de peso. ¿Por qué ajustáis tanto en la bajada de kilos para el combate? ¿No sería más fácil llegar al peso de una manera gradual, más suave?

Se lo tendrías que preguntar a la comisión atlética, los que regulan todo el sistema de los pesos. Yo estaría encantado. Así lo han decidido.

¿Por qué recortar tanto peso y no pelear en una categoría de más kilos?

Si yo cambio de categoría, uno en la próxima categoría hace lo mismo que yo en mi categoría, que recorta muchísimo peso, entonces en el día del combate eso supone una gran desventaja. En el deporte profesional una diferencia de 4, 5 o 6 kilos marca la diferencia; precisamente por esos motivos nos toca hacer esos sacrificios y recortar tanto peso para al final del día poder compartir el octógono con gente de tu mismo tamaño.

¿De dónde sacas la motivación para realizar tal sacrificio, para soportar tanto sufrimiento?

Siempre estuve motivado para cambiar mi vida, la de mi familia, la de mis seres queridos, la de todas las personas que me rodean, porque no me gustaba estar donde estaba y siempre quise cambiarlo. Cambiar las cosas requiere de mucho esfuerzo, mucho sacrificio y, por supuesto, tener fe en que acabará sucediendo.

Te pones el cinturón de campeón antes de ganarlo.

No me ato a ninguna manía, no soy de los que digo «no llevo mi pulsera de la suerte o mi calzón de la suerte». Nada de eso. La gente suele ponerse barreras mentales de «esto no se hace», pero la verdad es que a mí me da igual: Dios lo ve todo, no te va a castigar porque toques un cinturón o nada parecido.

¿Cuál es el objetivo tras ser campeón del mundo?

Seguir superándome. Seguir descubriendo la mejor versión de mí mismo, mirar hacia atrás y ver que siempre he evolucionado, que siempre he dado lo mejor; seguir defendiendo mi cinturón de campeón del mundo y seguir inspirando y motivando a mis hijos, a mis sobrinos, a los tuyos y a los de todos. Y ser un ejemplo para la nueva generación. Ese es el objetivo.

¿Combatirá con McGregor?

Creo que el momento de McGregor ya ha expirado. Claramente, ya no está activo en el deporte. No sería un combate justo: enfrentarme a él y ganar no tendría el mismo mérito que enfrentarme al McGregor de hace años. Él ya está acabado en el deporte y yo creo que hay que dejarle un lugar para que él siga disfrutando en los combates que haga. Un combate contra mí no sería muy disfrutable para él: todo el mundo lo sabe.

La UFC tiene buena parte de espectáculo, y vosotros los luchadores, de actores. ¿Te ves algún día interpretando en el cine o en la tele?

¡Claro, si ya he hecho de actor! El miércoles [hoy] se estrena le peli (bromea).

¿A qué le tienes miedo?

Tengo miedo a tener a mi mujer descontenta.

Eres pionero de este deporte en España, ¿te sentirías responsable de haber creado escuela si dentro de 10, 15 o 20 años salen más campeones españoles?

No me las quiero dar de ser el que ha inventado este deporte. Yo lo único que quiero demostrar es que sí se puede. Que da igual si vienes de España o de Georgia, o de donde sea, si te lo propones y trabajas en ello todo es posible. Entonces, el objetivo es que haya más campeones españoles, y yo no tengo ninguna duda de que habrá más de uno.

En el documental vemos tu simpatía por Volkanovski: ¿es más difícil pelear contra alguien que te cae bien?

No le tengo ninguna simpatía a ninguno con los que voy a pelear. No tengo amistad con ninguno de mis rivales. Les deseo todo lo mejor, que estén saludables. Pero cuando compartimos el octógono somos profesionales. Obviamente, no odio a ninguno y no tengo maldad hacia ninguno de ellos. Pero yo lucho por conseguir mis sueños y ellos por los suyos.