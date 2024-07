Ilia Topuria: "Quiero ser una leyenda"

Si alguien no conoce a Ilia Topuria no tiene que preocuparse. El campeón del mundo de la UFC, artes marciales mixtas, dará que hablar como favorito de los 200 millones de fans que acumula esta disciplina deportiva en todo el mundo. Tras varias entrevistas televisadas y su triunfo en el deporte de contacto, el próximo 19 de septiembre estrenará en cines "Matador" el largometraje documental creado por Movistar Plus+, la distribuidora Filmax y la productora Señor Mono que se ha presentado hoy en el Teatro Caixabank de Principe Pío.

Ya les adelantamos que las imágenes que hemos podido ver este miércoles durante la presentación son espectaculares. Y no sólo porque se puede ver al georgiano nacionalizado español vencer al australiano invicto hasta ese momento Alexander Volkanovski, si no porque se verá una versión del luchador nunca contemplada. El llamado ya "fenómeno Topuria" continuará a lo largo del día de hoy con un encuentro con streamers seguido de uno con cerca de 1.000 fans. Como describieron durante la presentación, el documental mostrará "fuerza, garra, amor y sufrimiento" entre muchas otras facetas de Topuria. Hasta algo de música de mariachis.

Tras el estreno en salas del 19 de febrero, la película se lanzará en Movistar Plus+ en exclusiva en una fecha todavía por desvelar. A la presentación acudieron varios responsables del proyecto: el productor Iñigo Pérez-Tabernero, Guillermo Farré (Director del área de Cine Original y Cine Español de Movistar Plus+) y Jonathan Cogul (Director de Ventas Nacionales y Adquisiciones de Filmax). Todos ellos desgranaron las claves de la producción que arrancó con una comida en Alicante de 11 personas que estaban dispuestas a contar todo sobre Topuria, incluyendo al propio deportista.

"Estoy súper emocionado, cada vez que veo las imágenes, las asocio con sentimientos y revivirlos todavía pone piel de gallina", explicó Topuria, que bromeó con que "me juzgan por perfeccionista, pero he dado mucho por saco" en esta producción. Durante más de un año, las cámaras siguieron al deportista en todas las facetas de su vida, como deportista, hermano, padre y amante, intentando explicar el fenómeno que ha generado más de 21.000 noticias en medios de 90 países convirtiéndole en el número 1 en crecimiento de followers.

Topuria asegura que "Matador" es "una película sin filtros y me ha resultado impactante verme, pero me permitió conocerme mejor a mi mismo". La idea de la cinta, según él, es que sirva para "inspirar y motivar", a aquellos que como él persigue sus sueños. El proyecto comenzó en abril de 2023, en parte gracias a la determinación del deportista, convencidos todos de que iba a ser campeón del mundo de la UFC, como así fue. Iñigo Pérez-Tabernero explicó en directo cómo fue la experiencia de acercarse a él el mismo día del combate contra Volkanovski: "Llamé a la puerta y cuando abrieron estaba riéndose en un sillón y me dijo, 'qué fuerte, hoy voy a ser campeón del mundo'".

En cuanto a otras cuestiones referentes a sus próximos combates, Topuria aseguró que, aunque desde Estados Unidos aseguran que el luchador tiene miedo, "estoy todo el verano preparado esperando a la fecha", y contó como ha recibido diversas excusas para que su próximo contrincante no se atreva a pelear. "Max Holloway ha dicho que tenía problemas de peso y luego familiares. A esto me dedico: yo estoy listo para cuando me llamen". En ese sentido confesó que está interesado en una pelea en Abu Dabi que coincidiría con el prime time español, aunque no descarta acercarse a Las Vegas.

Topuria se reconoce bastante "pasteloso" en su vida privada y hasta le destacaron cierta vena poética. Destacó de la película que veremos el peor momento por el que ha podido pasar que no es en el octógono: "Llevo peor el recorte de peso". También aseguró estar tentado por la actuación, pero lo deja para más adelante. Eso sí, tiene muy claro lo que quiere: "Un tercer hijo me ilusiona. Pero la historia ya está escrita. Mi sueño no es ser un campeón más, quiero ser una leyenda, dejar huella en este deporte"