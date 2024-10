"Joker: Folie à Deux" se hunde en taquilla y se enfrenta a esta millonaria pérdida

Era una de las películas más esperadas del año. Ante el rotundo éxito de "Joker" (2019), cinta protagonizada por Joaquin Phoenix que ha llegado a recaudar más de mil millones de dólares, todas las expectativas estaban puestas en su secuela. En "Joker: Folie à Deux", el protagonista de "Her" se enfrentaba a un nuevo proyecto compartiendo pantalla con Lady Gaga, quien interpreta a Harley Quinn. Pero el resultado de esta segunda entrega no ha tenido el gran resultado de su predecesora, ni parece haberse acercado. Según un informe publicado por "Variety", la cinta ha fracasado en taquilla, y perderá entre 150 y 200 millones de dólares.

La cinta, que aspiraba a ser otro éxito del universo cinematográfico del cómic, ya de entrada no conquistó del todo a la crítica. Volvía a centrarse en la evolución de la psicología del villano de Batman, pero esta vez dentro del género musical. Y esto no ha sido recibido precisamente con el mismo éxito de la anterior entrega. Explica la publicación citada que hasta la fecha, y tras unas dos semanas de estreno, "Joker 2" ha recaudado 165 millones de dólares en todo el mundo (equivalentes a 151,6 millones de euros, aproximadamente). En comparación, la primera cinta de "Joker" generó 248,4 millones de dólares tras tres días de estreno (unos 228,3 millones de euros). Una diferencia abismal y determinante: "La secuela no recaudará ni de lejos esa cantidad al final de su recorrido en cines, ya que se prevé que las ventas de entradas se estanquen en una recaudación total de unos 215 millones de dólares en todo el mundo en pantalla grande", analiza el medio especializado.

Un fotograma de "Joker: Folie à Deux" Imdb

En busca del equilibrio

Este fracaso plantea un importante problema para "Joker: Folie à Deux". La producción costó 200 millones de dólares, así como unos 100 millones comercializarla y distribuirla. A este ritmo, no se alcanzará la cantidad necesaria para llegar a un punto de equilibrio entre gastos y ganancias. En este momento, los expertos especulan que la cinta perdería entre 150 y 200 millones de dólares, lo que le tildaría como una de las grandes catástrofes cinematográficas del año.

Ante esta situación, Warner Bros ha lanzado un comunicado difundido por "Variety", y donde explican que "cualquier estimación sugerida por ‘personas con información privilegiada’ anónimas o ‘ejecutivos rivales’ es totalmente errónea y continúa una tendencia en la que los rumores se presentan como hecho. La película continúa en exhibición en cines, incluida la de esta semana en China, y seguirá generando ingresos durante su exhibición en los hogares y en las funciones complementarias”.

Para reducir este llamativo fracaso en taquilla, Warner Bros ya ha adelantado una fecha en la que la cinta llegará a las plataformas. Al menos en Estados Unidos, la cinta estará disponible en "streaming", aunque aún no han detallado cuál será la plataforma que la transmita.