El Kevin Bacon más sangriento y macarra aterriza en Amazon Prime Video

El género de terror y comedia se unen en esta macabra pero divertida miniserie que puedes disfrutar ya en Amazon Prime Video de la mano de Kevin Bacon. 'The Bondsman' es el título de esta nueva ficción de ocho episodios de menos de 30 minutos, que se presenta como una comedia de terror hillbilly cargada de gore y muy mala leche. Kevin Bacon se luce en modo macarra total, interpretando a un cazador de demonios deslenguado y letal. El tono recuerda a un cruce salvaje entre 'Brimstone' y 'Ash vs Evil Dead', pero con un aire sureño que suena a country y huele a azufre. Rápida, sangrienta y con mucho humor negro, es puro entretenimiento sin filtros.

Sinopsis de 'The Bondsman'

En un pequeño y olvidado pueblo del sur, un cazarrecompensas regresa de entre los muertos con una segunda oportunidad que nadie esperaba. No solo ha vuelto a la vida, sino que también se le abre una nueva puerta hacia el amor y hacia una carrera musical que creía enterrada para siempre. Sin embargo, su pasado no se lo pondrá fácil: el oficio que antes conocía ha cambiado radicalmente, y ahora debe enfrentarse a un giro tan oscuro como sobrenatural. Las recompensas ya no son simples fugitivos, sino criaturas demoníacas que acechan en las sombras, transformando su retorno en una misión tan peligrosa como personal. Entre persecuciones infernales, melodías country y secretos del más allá, este antihéroe deberá decidir si esta segunda oportunidad es realmente una bendición o una condena. Un relato que mezcla acción, humor negro y tintes sobrenaturales, con un protagonista tan roto como dispuesto a redimirse... a su manera.

Con solo 8 episodios de apenas 30 minutos, son 4 horas de disfrute si eres un amante del gore y la comedia a partes iguales. Kevin Bacon ya sabe lo que es actuar en el cine de terror tras su papel en 'Viernes 13' y esta ficción ha sido creada por David Grainger, experto en cortos, que se aventura con su primer trabajo largo en el mundo del audiovisual, además de dirigir la serie.