Lejárraga, el amor brujo de Falla

Resulta, define Lucía Álvarez, «escandaloso» que un 14% de la población española necesite subtítulos para ver películas. La cineasta viene apostando por la plena accesibilidad a lo largo de su trabajo, pero en la cinta que ahora presenta ha pasado «a un nivel más complicado. Hace cinco años ni se sabía que se podía hacer lo que he conseguido, entonces me he ido encontrando con muros que he tenido que derribar. Y conseguir estrenarla como la primera película totalmente accesible es saber que esto va a convertirse en un requisito para que una película vaya al cine». Se trata de «Amores brujos», película que cuenta con subtítulos accesibles para personas sordas y autodescripción para las ciegas, y que cuenta con la corroboración del sello especial CESyA. Una cinta necesaria, así como única, pero no solo por esta novedad, sino también por su propia trama: es una oportunidad para conocer al Manuel de Falla más flamenco, y nada menos que de la mano de María Lejárraga.

Son dos de las figuras más importantes de la cultura reciente española. Pero quizá no les sobre recibir cierta reivindicación o un homenaje. Dice Álvarez que «por raro que parezca, me encuentro a muchísima gente que no conoce a Falla, y sobre todo su lado más flamenco». Y menos aún se sabe sobre su relación con Lejárraga, «sobre lo importante que fueron el uno para el otro. María y Falla tuvieron una intensísima. Sin María, Falla nunca habría escrito el ‘‘El amor brujo’’», asegura la directora. La cinta, confiesa, «ha costado seis años sacarla adelante, y se ha hecho con mucho cariño y cuidado, primando la calidad y la cultura». Se desarrolla a través de anécdotas, cuadros flamencos y bellos espectáculos.

El guion es de José Ramón Fernández, reconocido con premios como el Nacional de Literatura Dramática, una pluma que, según Álvarez, «llama la atención. Cuenta la vida de Falla y de María pero con un tono muy vivo. Es como si les fuéramos siguiendo en su época, escuchando sus conversaciones y entendiendo por qué creaban las cosas, y también cómo era la sociedad de la época».

Hacia la música culta

Se puede ver ya en salas desde hoy esta película musical que se desarrolla a través de diversos cuadros flamencos, para los que han contado con artistas de primera línea. Jesús Barranco da vida a Falla, mientras que la propia Álvarez interpreta a Lejárraga. Entre conversaciones y miradas se suceden actuaciones de Israel Fernández, Rocío Márquez, Antonio Gades, Carmen París, Sergio Bernal, Jesús Barranco, Patricia Guerrero y Ana María Valderrama, entre otros. Ha participado en el proyecto, además, Luis García Montero, encargado de colaborar en el guion así como de ponerle voz al propio Federico García Lorca, quien tiene un papel indiscutiblemente fundamental en el lado flamenco de Falla, y por tanto en la cinta.

Define el guitarrista Cañizares, también presente en el metraje, que la labor de Falla fue «bastante importante, pues integró el flamenco en la música culta. Su aportación es universal, ya que elevó a este arte desde un tercer plano, durante una época en la que era música muy sencilla armónicamente, hasta uno de primera línea». Algo que, demuestra la cinta, no pudo ser posible sin la indiscutible influencia y acompañamiento de Lejárraga.