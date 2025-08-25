Muere a los 42 años la actriz Verónica Echegui

La actriz Verónica Echegui, conocida por protagonizar la película "Yo soy la Juani" ha fallecido este domingo a los 42 años, según ha publicado el diario "El Mundo" y recogen otros medios. La intérprete ha participado en una veintena de películas en España y fue nominada al Goya en 2007.

Verónica Fernández de Echegaray, emparentada con el Premio Nobel de Literatura José Echegaray y con el comediógrafo Miguel Echegaray, nació en Madrid en 1983 y debutó en la televisión con papeles en series como "Una nueva vida" y "Paco y Veva".​ En 2005 debutó en el Teatro María Guerrero para el montaje "Infierno" de Tomaž Pandur, basado en la obra de Dante Alighieri.​ Su primera incursión en el cine fue en "Yo soy la Juani", donde interpretó a la protagonista, papel por el que fue candidata al Premio Goya a la mejor actriz revelación. En 2007 estrenó la película "Tocar el cielo", una coproducción argentino-española dirigida por Marcos Carnevale.​

Más adelante, protagonizó "El menor de los males" (2008) de Antonio Hernández, película que rodó a finales de 2006 y formó parte del elenco de la película "El patio de mi cárcel", de la directora Belén Macías, producida por Pedro Almodóvar, por la que obtuvo otra nominación a los Goya de 2009 a mejor actriz protagonista. En 2012 protagonizó la "Seis puntos sobre Emma", una película dirigida por Roberto Pérez Toledo en la que daba vida a una chica ciega que quería con todas sus fuerzas ser madre y fue nominada a los Premios Goya como mejor actriz por "Katmandú, un espejo en el cielo", película de Icíar Bollaín. También ese año, formó parte del rodaje del thriller "The Cold Light of Day", película dirigida por Mabrouk El Mechri en la que compartió reparto con estrellas de Hollywood de la talla de Henry Cavill, Sigourney Weaver y Bruce Willis.

En 2013 participó en la comedia "La gran familia española" de Daniel Sánchez Arévalo, y en 2014 estrenó "Kamikaze", donde volvió a coincidir con Álex García.​ Ese mismo año hizo un cameo de varios capítulos en la serie de TVE "Cuéntame cómo pasó", donde interpretó a Cristina. También en 2015 rodó la serie "Apaches" para Antena 3, estrenada en 2017.