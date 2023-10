La trágica implosión del Titán ya tiene su película

Durante una semana no se hablaba de otra cosa. Parecía que nada más importaba en este mundo que la vida de cinco personas que habían desaparecido en el fondo del océano, a bordo de un submarino. La situación era rocambolesca: estas personas habían pagado una alta suma de dinero con tal de meterse en un minúsculo espacio que descendería a unos 3.000 metros de profundidad. El objetivo era el de viajar en dicho submarino alrededor de los restos del Titanic, y para ello arriesgaron su vida. Fue el 18 de junio cuando emprendieron esta costosa travesía, y el mismo día se dejó de tener noticias del submarino: habían desaparecido, y el oxígeno de la cabina era limitado. Unos días después, la esperanza se diluyó, pues se encontraron restos del submarino, que habría implosionado pocas horas después de comenzar el descenso. Una situación de película, por lo que no ha tardado en contar con su propio proyecto cinematográfico. El accidente del submarino Titan ya cuenta con su película, y está en proceso a manos del productor Brian Dobbins ("The blackening", "Black-ish") y de MindRiot Entertainment.

Tras firmar una serie documental basada en esta tragedia, titulada "Salvaged", la misma productora ha decidido emprender junto a Dobbins un proyecto de ficción inspirado en Titán, según confirma "Deadline". Para esta película, que llevaría el mismo título que el proyecto anterior, se abordarán diferentes periodos del drama del Titan: el antes, el durante y el después. Es decir, qué llevó a los pasajeros a pagar tal suma de dinero para ver unos restos desde una pantalla a 3.000 metros de profundidad, cómo habría sido el momento del fallecimiento y, por último, cómo EE UU y Canadá se volcaron en la búsqueda y rescate del Titán, así como el mundo entero quedó durante días en vilo. "Nuestra película no solo honrará a todos los implicados en la tragedia del submarino y a sus familias, sino que también servirá para abordar la preocupante cuestión de la naturaleza de los medios de comunicación en la actualidad", explica Jonathan Keasey, coguionista del filme junto a Justin MacGregor, a "Deadline".

En cuanto al comportamiento de los medios de comunicación, Keasey no se aleja de la realidad cuando especifica que "la tragedia del Titán es otro ejemplo más de un sistema mal informado y rápido para tacar, en este caso, nuestro ciclo mediático incesante, 24 horas al día, 7 días a la semana, que condena y arruina las vidas de tantas personas sin el debido proceso. La verdad es lo único que importa. Y el mundo tiene derecho a saber la verdad, siempre, no el cebo lascivo que nos meten en la garganta quienes buscan sus cinco minutos de fama. La vida no es blanco y negro. Es complicado. Hay matices. Siempre hay matices", añade el guionista y también abogado.