Woody Allen comenta que Epstein era una persona "encantadora y agradable" además de "amable" en las cenas

El cineasta Woody Allen declaró en una entrevista en The Times que Jeffrey Epstein fue “increíblemente amable” durante varias cenas en su casa, a las que asistió junto a su esposa Soon-Yi Previn. Contó que la primera cena ocurrió en diciembre de 2010, poco después de que Epstein cumpliera una condena por solicitar prostitución de una menor.

Allen explicó que él y Previn fueron invitados por un publicista a una velada en la que también participó un miembro de la realeza británica y otras figuras destacadas. Según el director, al no conocer personalmente a Epstein pero ver cómo lo saludaban los demás, dedujeron que debía ser alguien de peso social.

El cineasta recordó que Epstein les comentó que había estado en la cárcel y que buscaba redimirse a través de labores filantrópicas, como financiar investigaciones científicas y universidades. Insistió en que “no podía haber sido más amable” durante esos encuentros. También mencionó que su esposa lo animó a mejorar las cenas con más comida, mejor presentación y flores en la mesa.

Allen aseguró que en todas las veladas hubo un ambiente de invitados ilustres —políticos, científicos, periodistas— y que nunca vio que Epstein estuviera acompañado de menores de edad. Añadió además que Ghislaine Maxwell, hoy condenada por tráfico sexual, no asistió a esos eventos.