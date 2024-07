Cuatro recuerdos a cuatro grandes: Karajan, Bergonzi, Rodrigo y Kaufmann

No creo que sea bueno que un crítico o un periodista tenga una relación íntima con los personajes sobre quienes ha de escribir, pero en ocasiones la admiración por un artista puede, así es en mi caso, romper ese molde. Por eso hoy quiero dedicar estas notas a tres inmensos artistas de quienes se conmemora algo estos días y con quienes rompí esa deseada lejanía por admiración, y a uno quien hubiera deseado poder hacerlo.

El 16 de julio de 1989 salía yo del apartamento donde había pasado la noche con una compañía circunstancial tras una noche ibicenca loca. Al ir a recoger el coche alquilado y tomar un café a las 8 de la mañana para acabar de despejarme me encontré un gran titular en un periódico en el quiosco –abundaban aún estos– frente al hotel Montesol en la plaza Vara del Rey: «Karajan ha muerto». Fue un auténtico shock. A la semana siguiente viajaba yo a Salzburgo para «Un ballo in maschera» que él dirigiría, también con la idea de volver a verle y recordar cuando, años atrás, me llevó a su casa de Annif y me enseñó su «cuarto de los juguetes» o nuestros encuentros en la disco «Le Bichioné» –si no recuerdo ben el nombre– en Saint Tropez, en verano. No pudo ser y su no muy amigo Georg Solti le sustituyó, pero sí me encontré con Plácido Domingo que cantaba el papel de Riccardo. Esa es otra historia. Se dice que Mäkelä puede ser hoy el sucesor de directores como los dos citados. No sé, de entrada Karajan podía permitirse el lujo de dirigir con los ojos cerrados y sólo sus manos y el joven finlandés tiene los ojos bien abiertos y es todo contorsiones, aunque talento no le falte. Sinceramente se echa, y echo mucho de menos, el sonido y la personalidad de Karajan.

El 13 de julio de 2024 se cumplen cien años del nacimiento del tenor Carlo Bergonzi en Emilia-Romagna, fue uno de los mayores exponentes del repertorio belcantista, verista y especialmente verdiano. Tras una extensa carrera de éxitos en los teatros de ópera de todo el mundo, Bergonzi murió el 25 de julio de 2014 en Milán, cumpliéndose este año una década de este hecho. Inició su carrera como barítono, debutando en la Scala en 1953. Cantó al lado de las voces más célebres de su tiempo como Maria Callas, Renata Tebaldi o Montserrat Caballé, y bajo la dirección de maestros como Karajan o Mutti. Estuvo considerado como «el maestro del canto» y entre su discografía se encuentran al menos 25 óperas completas y las 31 arias para tenor que compuso Giuseppe Verdi.

Gran admirador de su arte, le organicé un recital en el Auditorio Nacional de Madrid, ciudad en la que hacía décadas que no actuaba a pesar de haber cosechado en la Zarzuela grandes éxitos. Fue en diciembre de aquel mismo 1989 y cantó, aún maravillosamente, siendo precedido por el Trio Madrid y con retransmisión en directo por TVE. ¡Qué tiempos! Las anécdotas: invité a la cena posterior a Ángeles Gulín, que vino ya en silla de ruedas. Ambos habían cantado juntos una «Gioconda» en el Liceo. La esposa de Bergonzi se dejó las partituras en una habitación del hotel Palace de la que se había cambiado y fue un lío poder encontrarlas media hora antes del concierto, un clamoroso éxito. «Yo no sabía que se podía cantar así» dijo un espectador que hoy es también crítico.

El 6 de julio de 1999 falleció Joaquín Rodrigo, autor de una de las músicas más difundidas en el mundo, de cuya gestión nos habla una nueva biografía en inglés de Javier Suárez Pajares y Walter Aaron Clark. Regino Sainz de la Maza le animó a componer un concierto para su instrumento, la guitarra, y de ahí salió el célebre «Concierto de Aranjuez», versionado en incontables ocasiones por gente como Miles Davis, Chick Corea, Richard Anthony o Milva. Pero sus obras son muchas más, recordemos por ejemplo los «Cuatro madrigales amatorios» que bordaba la sin par Teresa Berganza o la «Fantasía para un gentilhombre». Lamentablemente no tuve el gusto de tratar a Rodrigo.

Pero terminemos con una celebración, los 55 años que cumple hoy Jonas Kaufmann, posiblemente el tenor más aclamado de las últimas dos décadas. Acaba de publicar un nuevo «Parsifal» en una grabación en directo realizada desde la Staatsoper de Viena. Recientemente visitaba nuestro país en un recital realizado en Gran Canaria y visitará en agosto Mallorca para participar en el Festival Cap Rocat. Entre sus compromisos se encuentra su participación en recitales dedicados a Puccini en el centenario de su muerte, destacando las citas en Múnich, París, Viena, Mannheim o su participación en la puesta en escena de «Tosca» en el Arena de Verona. Kaufmann se convertirá en «Tristán» en el segundo acto que tendrá lugar en Baden-Baden a finales de agosto. En diciembre, participará en «La forza del destino» de Verdi, en la Scala. También tiene prevista una actuación en el Palau Catalán, pero se ha cancelado la de Madrid con Ibermúsica, entidad que me ayudó a llevarle a conocer el Monasterio del Escorial. Son muchos los años desde que nos conocemos y compartido mesa. ¡Muchas felicidades, Jonas y que salga bien lo de Salzburgo! Él y yo sabemos la razón de mi deseo.