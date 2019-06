El turismo de guerra de Joseph Kennedy en España

Un día de 1939, cuando la Guerra Civil ya había llegado a su fin, José Bello Lasierra, más conocido como Pepín, el que fuera camarada de Buñuel, Lorca y Dalí en la Residencia de Estudiantes, recibió una llamada curiosa. Su amigo Antonio Garrigues y Díaz-Cañabate tenía un invitado en casa que pensaba que le gustaría conocer al simpático Pepín. «Me dijo que estaba en su casa Joseph Kennedy, de la familia de los Kennedy, y nos fuimos de viaje al Escorial a pasar unos días», recordaría muchas décadas después este testigo de excepción a David Castillo y Marc Sardà. De esa visita de Joseph, el hermano mayor de John, Robert y Ted Kennedy, hasta ahora solamente teníamos algunos testimonios, pero ningún documento gráfico. Desde hace poco, la John F. Kennedy Library, en Boston, ha dado a conocer un conjunto de fotografías que documentan esa visita y que nos proporcionan nuevos datos sobre los pasos que dio Joseph, acompañado de su hermana Katheleen y Hugh Fraser, un amigo de la familia. El archivo que protege el legado de los Kennedy apunta que las imágenes fueron realizadas en España y el sur de Francia entre el 24 de julio y el 8 de agosto de 1939, aunque hay pruebas de que al menos Joseph habría llegado a Madrid poco antes del 1 de abril de ese año, cuando Franco dio por concluido el conflicto bélico. Pero para comprender ese viaje debemos saber antes algo más sobre quien lo protagonizó. Joseph Patrick Kennedy Jr. nació el 25 de julio de 1915 en Hull (Massachusetts), siendo el primero de los hijos del matrimonio formado por el rico banquero y productor de cine Joseph P. Kennedy Sr., un hombre con no pocas aspiraciones políticas, y Rose Fitzgerald Kennedy, hija de John Francis «Honey Fitz» Fitzgerald, alcalde de Boston. Fue el mayor de nueve hermanos y el primero destinado, por voluntad de sus padres, a alcanzar la Casa Blanca, algo para lo que fue educado desde su infancia. En 1939, el patriarca del clan era embajador de su país en Gran Bretaña y provocándole más de un dolor de cabeza al presidente Franklin D. Rooselvelt por sus teorías sobre cómo frenarle los pies a un Hitler que ya ambicionaba ocupar Europa sembrando el terror. Es en ese tiempo cuando Joe decidió ir a España para conocer de primera mano lo que estaba siendo el final de una guerra cruel y asesina. En un telegrama a su hermano John en Londres y de mediados de febrero le explicó: «SIENTO NO ESTAR A TU LLEGADA. BUEN VIAJE HASTA VALENCIA. SALGO ESTA NOCHE PARA MADRID».

En la capital de España, apunto de caer en manos de Franco, lo esperaba Antonio Garrigues, casado con una estadounidense y que había convertido su domicilio en una especie de embajada porque, como explicaría en sus memorias «Diálogo conmigo mismo», «ostentando en la puerta la bandera de la embajada americana y un certificado de la misma, que no decía otra cosa sino que la mitad de los muebles eran propiedad de un súbdito americano, pero que redactado en inglés era indescifrable para los milicianos». Fue en ese momento cuando Joseph Kennedy llamó a la puerta de Antonio Garrigues. Este último, mucho tiempo después, especulaba que Kennedy se presenté en su domicilio porque «mi mujer era el único ciudadano norteamericano que vivía en una ciudad como Madrid, que era una ciudad sitiada, de difícil acceso y penetración, abandonada por todos los extranjeros y especialmente por los americanos». Cabe señalar que este viaje a un país en guerra no hacía ninguna gracia al padre de los Kennedy. Tras saber de aquella excursión a España, Joe padre comentaría que «espero que no se meta en líos. Su madre va a sufrir cuando sepa que está en Madrid». Pese a todo, el patriarca hablaría del valor de su hijo viajando tan lejos definiéndolo como un «joven a la caza de crisis».