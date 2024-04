La expresión que utilizan los alemanes y que habla de España: "Eso suena a español"

En España, cuando algo nos resulta raro, extraño o difícil de entender, decimos que "nos suena a chino", una expresión muy típica del castellano. La lengua de China, la más hablada del mundo, es quizás el idioma más difícil, al menos para los españoles y muchos otros países. De ahí la referencia, muy típico en muchos territorios del planeta, pero otras naciones prefieren ejemplificarlo con otros idiomas. Por ejemplo, en Alemania se utiliza "español" para hablar de las cosas extrañas, un concepto que tiene su historia y viene desde varios siglos atrás, en la época del Imperio Español.

El español es el segundo idioma más hablado del mundo, por detrás del dialecto de China, y aunque en nuestro país hay varias lenguas y se estudian otras como el inglés, el francés o el árabe, ninguna es tan complicada de aprender que el chino, lleno de símbolos, tonos y caracteres muy cambiantes y que con una entonación o escritura distinta, te puede cambiar el significado de toda la frase.

En China, por otra parte, cuando algo les resulta raro hablan de "me suena a marciano". Debe ser que ninguna lengua terrestre les parece tan extraña o difícil de entender como la suya, así como es posible que crean que la suya es muy complicada. Tal es así que en otros países como Francia o Rusia, también hablan de chino como "algo raro".

Pero en otros países, consideren o no el chino como lengua más difícil de escribir, hablar y en definitiva, de entender, utilizan otros ejemplos. En Reino Unido lo ejemplifican como "me suena a griego", una expresión también utilizada por los noruegos o los portugueses. Los italianos, mientras tanto, consideran lo difícil como "árabe", de tal manera que su expresión es "eso suena a árabe". Por su parte, en Alemania se acuerdan de España, de tal manera que consideran lo extravagante como "algo español".

Y es que cuando a los alemanes algo les resulta difícil de creer, dicen que "eso me suena a español". "Das kommt mir spanisch vor!", es la expresión literal en alemán. Una frase hecha que tiene su historia, no por el idioma en sí, sino por el contexto histórico al que se enfrentaron en este territorio del mundo hace siglos, en la época de Carlos I.

Por qué los alemanes se "acuerdan" de España cuando algo es raro o difícil: "Eso parece español"

Carlos I de España, como bien es sabido, también fue V de Alemania, y así era conocido también en Francia. Nació en el año 1500 en Prinsenhof, un barrio situado en la región flamenca de Gante, en Bélgica. Y con dieciséis años, fue nombrado rey de España.

Su nombramiento le hizo asentarse en territorio español, y para ser reconocido como soberano, tuvo que aprender la lengua de los nuevos súbditos. Así, cuando alcanzó la mayoría de edad era capaz de hablar francés, latín, neerlandés y español. Todo un políglota.

Una situación similar le sucedió cuando fue nombrado rey Romano Germánico en 1520, y en 1530, al recibir el cargo de emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Apenas hablaba alemán, y para no aprender un nuevo idioma, impuso el español como lengua oficial del Imperio. Pero también costumbres españolas como llevar trajes negros con cuello blanco, conocidas como "lechugillas".

Para los alemanes, esto fue muy difícil. No solo hablar el idioma y mezclarse con gente que no entendía el alemán, sino también el acostumbrarse a esta forma de vida, pues las diferencias de costumbres entre alemanes y españoles es algo que se nota hasta día de hoy. Por ello, la expresión "me suena a español" se extendió entre los germánicos, algo que perdura hasta nuestros días.