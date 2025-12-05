La frase que se ha utilizado en todas las competiciones durante 39 años pero muchos no saben que viene de una película

En el cine existen frases tan memorables que logran trascender la pantalla y convertirse en parte de nuestro lenguaje cotidiano. Expresiones como “Que la Fuerza te acompañe” o “Voy a hacerle una oferta que no podrá rechazar” se han vuelto referentes culturales que todos reconocemos al instante. Entre las frases que el cine ha regalado al lenguaje popular, "Solo puede quedar uno" ocupa un lugar especial.

Hoy en día es habitual escucharla en juegos, retos o competiciones, como si siempre hubiera pertenecido a ese ámbito. Y es que pocas expresiones describen tan bien el espíritu de rivalidad y superación.

Quien la pronuncia, ya sea en tono serio o entre risas con amigos, evoca sin querer una de las frases más emblemáticas del cine de acción de los años 80.

Una frase trascendental

Nacida en Los inmortales (el clásico de 1986 dirigido por Russell Mulcahy), la línea saltó rápidamente de la ficción a la vida real. La frase "Solo puede quedar uno" aparece por primera vez nada más empezar el largometraje, marcando desde el principio el tono épico de la película.

Tras la escena inicial entre Russell Nash e Iman Fasil, la historia retrocede a 1536, durante un enfrentamiento entre Connor MacLeod y el clan MacLeod contra el clan Fraser. En medio del caos, un caballero con una imponente armadura oscura y un casco con calavera se adelanta y da órdenes claras: él será el único en enfrentarse a MacLeod.

Cuando finalmente se encuentran, MacLeod queda a punto de ser derrotado, y es entonces cuando el caballero le entrega un mensaje que resonaría más allá de la pantalla"Solo puede quedar uno". Quien quede en pie recupera su mortalidad y adquiere la capacidad de leer los pensamientos de todos los seres humanos del planeta.

Pero…¿Cómo surgió?

El guion de Los inmortales tuvo un origen bastante curioso ya que este fue escrito por Gregory Widen como tarea para una clase de guion en UCLA cuando tenía apenas 20 años. Según sus propias declaraciones, se inspiró en Los Duelistas de Ridley Scott (1977) y en una visita a una exhibición de armaduras en la Torre de Londres.

Widen vendió el libreto por 200.000 dólares y, curiosamente, lo dejó de lado. Más tarde, Peter Bellwood y Larry Ferguson retomaron el trabajo para desarrollarlo hasta convertirse en la película que todos conocemos.

Lo que sigue siendo un misterio es si Widen fue el autor de la famosa frase "Solo puede quedar uno" o si estas palabras surgieron en versiones posteriores del guion.