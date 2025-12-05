Último paseíllo del año en abierto: Canal Sur despide la temporada taurina desde Linares

Este sábado 6 de diciembre, la televisión pública andaluza emitirá en directo el que será el último festejo taurino televisado de la temporada 2025. A las 17:30, Canal Sur conectará con la plaza de toros de Linares (Jaén) para ofrecer, en abierto, la final del I Certamen “Linares, cuna de toreros”, una novillada sin picadores con jóvenes de escuelas taurinas de toda España y Francia. Será más que un simple festejo: un broche simbólico a un año en el que la televisión autonómica se ha erigido como sostén clave de la visibilidad del toreo.

El festejo reunirá a siete alumnos con erales de distintas ganaderías —Sorando, El Cotillo, Apolinar Soriano, Los Ronceles, Galvarín, Sancho Dávila y El Añadío— en una tarde de oportunidades para las nuevas promesas. Participan Martín Mendoza (Escuela de Camas), Blas Márquez, Jesús Molina y Daniel Rivas (Escuela de Linares), Jaime Padilla (Escuela de Málaga), Israel Guirao (Escuela de Valencia) y Lisares (Escuela de Arles).

Pero más allá del cartel, esta retransmisión pone punto final a una temporada histórica para la tauromaquia en la televisión pública. Por primera vez, Telemadrid ofreció íntegramente la Feria de San Isidro, con emisiones que alcanzaron cuotas de pantalla de récord, que han elevado la media de la cadena. También se unieron Aragón TV, CMMedia y La 7 Región de Murcia con coberturas puntuales que ampliaron el espectro territorial.

Especial relevancia tuvo el regreso de Canal Sur a las retransmisiones taurinas durante la Feria de Abril, tras varios años de ausencia, así como el levantamiento del veto en À Punt, que permitió la vuelta de la tauromaquia a la televisión pública valenciana con varios festejos emitidos. En todos los casos, los datos de audiencia han acompañado: cada retransmisión superó holgadamente las medias habituales de los respectivos canales.

Este impulso audiovisual ha permitido acercar el toreo a nuevos públicos y consolidar su presencia en el debate cultural. Las televisiones autonómicas han demostrado, en este 2025, que no solo son plataformas de emisión, sino actores activos en la preservación y proyección de la tauromaquia.

Programación taurina en televisión – Sábado 6 de diciembre de 2025