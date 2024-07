Greg Berlanti: "Mi generación aún conocía todos los nombres de los astronautas del Apolo"

Greg Berlanti es un renombrado productor, guionista y director estadounidense conocido por su prolífica carrera en la televisión y el cine. Ha sido una figura clave en la creación y producción de numerosas series de éxito, entre las que se incluyen «Dawson’s Creek», «Everwood» y el universo televisivo de DC Comics con ficciones como «Arrow», «The Flash» y «Supergirl». Berlanti ha demostrado una habilidad excepcional para contar historias que resuenan entre el público y que abarca desde dramas juveniles hasta adaptaciones de superhéroes. Su trabajo en el cine también ha sido notable, con películas entre la que se encuentra, por ejemplo, «Con amor, Simon». Ahora estrena «Fly Me To The Moon», en la que dirige a Scarlett Johansson y Channing Tatum. Ambientada en el histórico alunizaje del Apolo 11 durante el año 1969.

¿Cómo se enteró de la historia? ¿Qué le pareció el guion y qué le hizo querer dirigirlo?

Me lo mandó la productora de Johansson. Me había reunido con Scarlett sobre otro proyecto y mantuvimos una buena relación creativa. Me enviaron el guion y dijeron: «Esperamos que te guste. Necesitamos un director. Vamos a empezar en tres o cuatro meses». Lo leí y me cautivó. Me encantaba que una estrella realmente quisiera hacer una historia tan auténtica en estos tiempos que corren. Así que nos lanzamos de lleno.

Un fotograma de "Fly Me To The Moon" Imdb

¿Qué tenía de especial que le hizo querer dirigirla en lugar de producirla como hace más a menudo?

No soy director por naturaleza. No me despierto todos los días pensando, «oh, ¿qué voy a dirigir hoy?». Me atraen ciertas historias que siento que me gustaría ver en la televisión o en el cine. Y esto me recordó a todas las películas a las que iba cuando era niño en los setenta y ochenta, que eran simplemente películas protagonizadas por grandes del cine con una mezcla original, divertida e inteligente. Me fascinaba la NASA cuando era niño. Creo que pertenezco a una generación donde aún sabíamos el nombre de todos los astronautas del Apolo. Había un verdadero amor por lo que eso representaba en la historia estadounidense. Y esto fue una oportunidad increíble. Había visto todos los documentales de la NASA a lo largo de los años y realmente me enamoré de la posibilidad de formar parte de contar lo en un filme. Y luego, lo último que diría es que es una película grande, divertida y entretenida. Se trata de contar la verdad, porque la verdad es importante. Creo que en estos tiempos, se trata de una gran historia en la que participar.

¿Puede contarnos algo más sobre qué narra la cinta?

Es 1969 y América está atrapada en la gran carrera espacial contra la Unión Soviética. Un ejecutivo de marketing de Nueva York es contratado por el gobierno para rehabilitar la imagen de la NASA porque América estaba perdiendo un poco de fe en el programa debido a conflictos como Vietnam y otros que llamaban su atención. Y la gente no pensaba que necesariamente íbamos a llegar a la Luna para finales de la década. Entonces, Kelly Jones, interpretada por la maravillosa Scarlett Johansson, se pone al frente para rehabilitar la imagen de la NASA, pero a mitad de la película, su encargado gubernamental le dice que en realidad ahora tiene que trabajar para falsificar el alunizaje mientras todos los demás trabajan en el verdadero.

"Sabía que trabajar con alguien tan talentoso como Scarlett establecería el tono del filme"

La película tiene también sus momentos de humor. ¿Puede hablar sobre cómo equilibró la comedia y el drama?

El tono de la película fue una de las cosas más complicadas, pero también lo que me más atrajo desde el primer día. Solo saber que vamos a ir a la Luna y caminaremos por ella me parecía algo abrumador, pero también hay muchas interacciones divertidas entre los personajes mientras sucede. Ahí es donde realmente me recordó a tantos títulos con los que crecí, desde «Armas de mujer» hasta «Tootsie», que eran historias sobre retos personales, pero también cintas emocionantes y divertidas para el público. Lo que depende mucho de tus actores. Realmente se trata de a quién eliges para esos papeles. Sabía desde el principio que trabajar con alguien tan increíblemente talentoso como Scarlett establecería el tono. Y luego Channing se unió y sabes que tiene un lado muy cómico pero a la vez sabe cómo ser dramático. Cada capa que intentamos añadir con los actores fue para mí un regalo. Me despertaba y pensaba: «Hoy trabajaré con Ray Romano. Hoy, con Jim Rash. Hoy, con Scarlett y Channing». Era importante tener el guion claro y poderle sacar el mayor partido a través de estos intérpretes tan talentosos.

¿Y por qué eligió Georgia para filmar?

Esta es la tercera película que filmo allí. Me encanta. Mi familia estuvo conmigo. Es asequible y creo que cuando haces una película de esta magnitud y tamaño, realmente quieres saber en qué estamos gastando el dinero que nos respalda. Por ejemplo, la mayor cantidad fue para la sala de control que recreamos. Todos los vídeos que estaban en la pantalla en esa sala eran exactamente los que reprodujeron el momento del lanzamiento. Para crear un set en el que realmente pudieras recrear el aterrizaje, necesitamos una cantidad muy grande de espacio, y un fondo aún más profundo, para que las estrellas se desvanecieran como lo hacen. Casi necesitas el tamaño de un campo de béisbol para ello. Y pudimos conseguir un escenario de aproximadamente ese tamaño únicamente para todas las escenas de la caminata lunar. Así que hay muchos elementos que pudimos lograr, pero haría otra película en Atlanta, no me lo pensaría ni un solo segundo.