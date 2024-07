Los lugares de la Tierra que quedarán inhabitables en 2050 según la NASA

El aumento de la temperatura global es uno de los fenómenos más preocupantes para la supervivencia humana. A medida que la Tierra se calienta, las consecuencias se vuelven cada vez más severas, llegando incluso a poner en riesgo la vida de muchas personas.

Científicos han enfocado sus esfuerzos en estudiar una medida crucial para evaluar el estrés que el calor provoca en el cuerpo humano. El calor extremo ha sido identificado como una de las principales causas de muerte en varios países.

Un estudio reciente reveló que entre 1990 y 2019, más de 153.000 muertes anuales en todo el mundo estuvieron relacionadas con olas de calor. Asia fue la región más afectada en términos absolutos, mientras que Europa presentó la mayor mortalidad relativa considerando su población.

Desarrollo de la investigación

La investigación, liderada por Yumung Guo de la Universidad de Monash en Australia y con colaboración española, utilizó datos de la Red de Investigación Colaborativa Multipaís Multiciudad (MCC). Este estudio analizó las muertes diarias y las temperaturas en 750 localidades de 43 países. En Latinoamérica y el Caribe, se registraron 3.405 muertes anuales relacionadas con el calor, equivalentes a 62 por cada diez millones de habitantes.

¿Qué zonas quedarán Inhabitables en el futuro?

La NASA ha alertado sobre el riesgo de que ciertas áreas de la Tierra se vuelvan inhabitables debido a condiciones climáticas extremas. Utilizando un índice térmico llamado "bulbo húmedo", los científicos proyectan cómo el cuerpo humano podrá enfrentar el cambio climático.

"El bulbo húmedo es la temperatura más baja a la que un objeto puede enfriarse cuando la humedad se evapora de él. Este índice mide nuestra capacidad para enfriarnos mediante la sudoración en condiciones de calor y humedad, y predice si estas condiciones pueden ser peligrosas o mortales para nuestra salud", explicó la NASA.

Colin Raymond, del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, destacó en un estudio de 2020 que un índice de bulbo húmedo superior a 35 °C durante períodos prolongados representa un riesgo significativo para la vida humana. "A partir de los 35 grados Celsius de bulbo húmedo, ninguna cantidad de sudoración puede enfriar el cuerpo a una temperatura segura", señaló Raymond.

¿Qué regiones de España no serán compatibles con la vida humana?

De acuerdo con el informe The Future we don’t want, elaborado a partir de datos de cuatro satélites del NCCS (Centro de la NASA para la Simulación Climática), Madrid, parte de la Comunidad Valenciana y de Andalucía, experimentarán 3 meses seguidos de temperaturas de 35º C o más en 2050. La parte positiva es que estas regiones no son tan húmedas como las zonas más tropicales.

Previsión de temperaturas máximas entre hoy y mañana debido a la ola de calor @AEMET_Esp La Razón

¿Qué personas serán las más afectadas?

Las personas más afectadas por estas temperaturas extremas incluyen:

Trabajadores al aire libre

Individuos con problemas de salud preexistentes

Personas sin acceso a aire acondicionado

Según el estudio de Raymond, las regiones que probablemente superen estas temperaturas en los próximos 30 a 50 años incluyen el sur de Asia, el Golfo Pérsico y el Mar Rojo.

Para el año 2070, se anticipa que el este de China, partes del sudeste asiático y Brasil también enfrentarán complicaciones severas debido al calor extremo.