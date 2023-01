Zino Davidoff, les Grands Crus y los puros habanos

¿Qué tienen en común los vinos conocidos como Grands Crus de Burdeos y un puro habano? La mayoría dirán que nada. Otros pueden pensar que ambos se complementan en un eat & fun. Lo cierto es que existe una historia que los vincula. Antes, sin embargo, hablaremos del porqué de la denominación Grands Crus. La idea la tuvo el emperador Napoleón III Bonaparte que, durante la Exposición Universal que tuvo lugar en Paris en el año 1855, pidió que se creara un sistema que clasificara los mejores vinos de Burdeos. ¿Cómo lo hicieron? De la manera más sencilla. Hicieron un listado de los mejores château y, a ella le añadieron el precio de las botellas. En aquel tiempo se consideraba que las más caras eran las mejores. No se tenía en cuenta, como hoy en día, las añadas. La mayoría de los vinos inscritos eran de la región de Médoc, a excepción del Château Haut-Brion de Graves. Los vinos se criaban en Sauternes y Barsac. Quedaron fuera de esa catalogación regiones como Saint Emilion o Pomerol.

Los expertos actuales afirman que la clasificación de 1855 esta obsoleta y no representa la calidad de cada bodega. La crianza y evolución del vino ha cambiado mucho desde esa fecha y más si tomamos en cuenta las añadas. A pesar de que ha habido diferentes expertos que han hecho sus listas, a día de hoy sigue vigente la clasificación de 1855. La razón es que algún château cambiaria de categoría y eso haría que se devaluara el precio de esos caldos.

Así pues, les Grands Crus classés en 1855 quedó de la siguiente manera: Château Lafite Rotschild en Pauillac, Haut-Médoc; Château Latour, en Pauillac, Haut-Médoc, Château Margaux, en Margaux; Château Haut-Brion, en Pessac, Graves; Château Mouton Rothschild, en de Pauillac, Haut-Médoc. Una vez conocidos los 5 Grands Crus de Burdeos, toca hablar de Zino Davidoff. Nacido el 11 de marzo de 1906 en Ucrania. De familia de comerciantes judíos. En 1911 emigraron a Suiza. Su padre se dedicaba a vender tabaco oriental, conocido como harmanji. En Ginebra abrieron una tienda. Ese fue el inicio del imperio Davidoff.

Cuando tenía 19 años Zino decidió marcharse a Cuba, Argentina y Brasil para aprender el arte de hacer puros. Durante dos años se familiarizó con los métodos de producción y elaboración de los habanos. De vuelta a Ginebra heredó la tienda que, en 1911 inauguró su padre. Con él decidió comercializar una nueva sección de puros habanos en Europa. Es decir, cambiar la venta de tabaco oriental por el procedente de Sudamérica. Esto era el año. Por ello se puso en contacto con las personas y amistades que había conocido durante esos dos años. A pesar de tener la idea, se tenía que poner en práctica. ¿cómo lo hizo? El propio Davidoff nos lo explica… «Los tabaqueros cubanos vinieron a Ginebra, vinieron a verme y me preguntaron qué se debía hacer para reactivar el mercado cubano y el lanzamiento de productos cubanos en Europa. Fuimos a almorzar en un restaurante francés de Ginebra en los muelles. Y mirando la carta de vinos, veo nombres prestigiosos: Château Margaux, Château Latour, Château Haut-Brion, y estos nombres tuvieron tal resonancia en mi cerebro que me dije a mí mismo y si hiciéramos los grandes vinos de La Habana. Me lo dijo pero estás loco. Tienes un nombre ruso, estará firmado Davidoff, estos nombres son nombres franceses, yo soy un fabricante español y todo eso vendrá de Cuba. Le dije que haría la Liga de Naciones. Él respondió: bajo tu riesgo, vámonos».

Una vez tomada la decisión, se tenía que empezar con la producción y elegir quién los produciría. La venta estaba asegurada en la tienda Davidoff de Ginebra. Se escogió la fábrica Hoyo de Monterrey, cuya plantación se encuentra ubicada en San Juan y Martínez, en el corazón de la zona de Vuelta Abajo. Teniendo en cuenta que quiso crear los grandes vinos de La Habana, los cinco primeros puros que empezó a vender se llamaron Château Margaux, Château Latour, Château Haut-Brion, Château Lafite, y Château Mouton. Con ello ennobleció el puro habano. Cuando Davidoff abandonó La Habana por la Republica Dominicana, los empezó a fabricar Tabacos Dominicanos, propiedad de Hendrik Kelner, conocido como el chamán. Zino Davidoff falleció en Ginebra el 14 de enero de 1994. Así pues, les Grands Crus y los puros habanos tienen en común una persona. Davidoff creó los grandes vinos de La Habana, como un gran placer para que el paladar los pueda saborear.