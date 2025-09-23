Un cambio de clima acabó con una cultura neolítica china hace 7.200 años

La cultura Dadiwan, clave del Neolítico chino en la cuenca del río Amarillo, experimentó una misteriosa brecha de 500 años, y una nueva investigación ha encontrado la causa en un cambio climático.

La datación por radiocarbono sitúa la existencia de la cultura entre hace aproximadamente 7.800 y 4.800 años. Sin embargo, entre la Fase I (hace 7.800-7.300 años) y la Fase II (6.500-6.000 años), la evidencia arqueológica desaparece. La causa ha desconcertado a los científicos durante mucho tiempo.

Recientemente, un equipo de investigación dirigido por el profesor Sun Youbin y el profesor asociado Liu Xingxing del Instituto de Medio Ambiente Terrestre de la Academia China de Ciencias (IEECAS), en colaboración con investigadores del Instituto Noroeste de Ecoambiente y Recursos de la CAS, la Universidad de Lanzhou y la Universidad del Noroeste, analizó sedimentos de la sección de alta deposición de Dadiwan en la meseta de loess occidental de China.

Utilizando la datación atmosférica de carbono 14 y múltiples indicadores ambientales, incluyendo el carbono orgánico (OC400) y el nitrógeno total (NT), los investigadores reconstruyeron la evolución climática de la región durante los últimos 14.000 años. Encontraron una fuerte caída tanto del OC400 como del NT hace unos 7.200 años, lo que indica una menor productividad de la vegetación y un monzón de verano más débil en el este de Asia.

La comparación con los registros climáticos globales de núcleos de hielo, lagos, océanos y espeleotemas d18O sugiere que este evento formó parte de un período de enfriamiento mundial provocado por el aporte de agua dulce del Atlántico Norte y la reducción de la actividad solar.

El equipo también analizó las edades de carbono 14 de yacimientos arqueológicos de la meseta occidental de Loess. Las estimaciones de probabilidad y densidad kernel revelaron una notable disminución de los asentamientos humanos hace unos 7.200 años, coincidiendo con la brecha cultural de Dadiwan.

Los hallazgos, publicados en Catena, sugieren que el deterioro de las condiciones ambientales, la reducción de la producción agrícola y el menor éxito en la búsqueda de alimento pueden haber obligado a los humanos a abandonar temporalmente el sitio de Dadiwan.