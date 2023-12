«Sobre María de Magdala se han escrito muchas ‘‘fake news’’»

“A María de Magdala la he admirado y respetado siempre, pensar que fue una mujer y ser la primera persona que sabe que Jesús ha resucitado, me ha parecido siempre sorprendente y maravilloso, aunque nunca pensé en escribir sobre ella”, Sin embargo, la periodista y escritora María Teresa Álvarez (Candás, Asturias), cuyos últimos libros han sido todos sobre mujeres, publica “María de Magdala” (La esfera de los libros), una novela de ficción que imagina la vida de “La Magdalena”, cuyo encuentro con Jesús le cambio la vida y a la que considera una mujer fuerte, inteligente y valiente, con deseos de ser protagonista de su propia existencia en una sociedad en la que las mujeres no significaban nada. “Soy creyente y soy feminista, reivindico mi feminismo y no milito en ningún movimiento porque quiero pensar por mí misma, pero defiendo a las mujeres y pienso que la sociedad ha sido y es todavía injusta con ellas, como lo fue con María de Magdala”, explica.

¿Se sabe cómo fue su vida?

No, de ella no se sabe nada, documentalmente no disponemos de ningún escrito, lo que sí sabemos es que no es la prostituta de la que nos han hablado y que acompañó a Jesús, y sabemos de la época y es terrible ver cómo vivían las mujeres en aquel tiempo, ponerse en su lugar es espantoso, no eran nada, dependían para todo de un hombre, padre o marido, y podían repudiarla por cualquier cosa y esto he tratado de reivindicarlo. El hecho de que Jesús de Nazaret defienda a las mujeres, es fantástico, y esto no es inventado, está en los evangelios, la adúltera, la samaritana...y a todas las que van con él.

¿La historia la ha tratado injustamente?

Fue la primera persona que vio al resucitado y la encargada por él de comunicárselo a los demás, pero ¿sería lo mismo si hubiese sido Pedro o Juan?, está claro que no. No se puede negar esa evidencia, la historia no la ha tratado justamente, sobre ella se han escrito muchas “fake news” que decimos ahora, ha sido una víctima de ellas y, sin duda, maltratada por la Historia.

¿Por qué la ha imaginado usted como una mujer valiente?

Tuvo que serlo, yo me la invento y mi imaginación tiene las barreras de mi formación y de mi forma de ser, pero digo que lo es porque una mujer que en aquellos tiempos es capaz de irse en plena noche, mientras todos los discípulos están encerrados en el Cenáculo por miedo a los judíos, debe ser valiente, ella no tiene miedo, acompaña a Jesús en todo momento y es fiel a él y a su palabra hasta el final.

Se sentía una desgraciada antes de conocer a Jesús.

Totalmente, hay momentos en que puede pensar hasta en el suicidio, porque ha tenido una vida complicada, difícil, porque la expulsión de los siete demonios, que se dice de ella, pueden ser siete defectos, una situación desesperada o una esquizofrenia. Yo lo centré en el deseo y en el instinto de matar a alguien que le hizo tanto daño y le cuesta mucho perdonar.

¿Fue una rebelde, contra qué luchó?

María, como cualquier mujer, sufre por miedo a las leyes que no les permitían nada, tenían que rebelarse contra esa condición de mujer totalmente anulada frente al hombre, eso es humano, no se puede soportar, la vida se lo pone muy difícil pero ella no está dispuesta a sufrir, porque en su situación sin hijos, al recibir malos tratos y sabiendo que la van a repudiar, prefiere irse de casa, casi prefiere morir y se arriesga, ve injusta la situación y no se conforma, se rebela, y esto es una actitud valiente y de rebeldía

¿Qué supuso para ella su encuentro con el Maestro?

Todo, cambió su vida, sus miedos, sus dudas, toda su desesperación desaparecen porque en Jesús encuentra a una persona que la comprende, que la entiende, por la que siente un gran amor al ver su comportamiento y porque ella percibe ese algo especial que yo creo que es que Jesús es el hijo de Dios. María está enamorada con toda su alma y con todo su cuerpo, pero se da cuenta de que ese amor es otra cosa, es un amor espiritual de entrega total y absoluta, ese que no defrauda nunca, al igual que el de Jesús, pero no es carnal, es otra cosa.

¿Por qué cree que la elije a ella?

Yo creo que ella lo consigue por sus propios méritos, porque ha creído, ha tenido fe y ha querido estar con él. Desde luego Jesús quiso que fuese ella, que lo ha amado por encima de todo y no ha permanecido escondida llorando su pena, sino que ha ido al sepulcro, es decir, la elije, pero ella también hace algo para que sea así.

¿Cómo vivió tras la muerte de Jesús?

Hay varias teorías sobre esto, yo me inclino por la defendida por la Iglesia oriental, que es que se va a Éfeso con la Virgen y con San Juan, pero se sabe que anima a Pedro y a los demás y colabora en la creación y en los cimientos de la incipiente comunidad cristiana, también con medios económicos. María es firme en su fe, es como la apóstol de los apóstoles, la primera que conoce la Resurrección, que es el fundamento de la religión católica, y tiene la fuerza que da ese amor profundo y el conocimiento grande.

¿Cómo le ha resultado la experiencia de meterse en su piel para escribir?

Ha sido difícil y a la vez hermoso, después de acabar el libro, no solamente la admiro, sino que la quiero. Como creyente ha sido para mí una experiencia de fe, me ha ayudado a profundizar más en los textos evangélicos y en mi relación personal con el Señor. He llorado de dolor y he llorado de alegría. Este es un libro muy importante para mí.

¿La considera un modelo a seguir, un referente?

Sin duda ninguna, creo que somos muchas las mujeres que estamos deseando seguirla y reivindicamos su memoria en la Iglesia y la importancia que las mujeres han tenido en las comunidades cristianas del comienzo y le pido a Santa María Magdalena que me ayude a querer a Jesús como ella lo quería.