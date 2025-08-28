El 'primer' intento de asesinato de la historia: nuevos detalles del caso de TBH1, un humano alcanzado por una flecha hace 12.000 años

Un revolucionario descubrimiento arqueológico en el norte de Vietnam ha proporcionado la evidencia más antigua sobre violencia entre personas, documentando el primer caso confirmado de asesinato mediante un proyectil de cuarzo hace aproximadamente 12,000 años.

El esqueleto del individuo, identificado como TBH1, fue encontrado en una cueva del complejo paisajístico de Tràng An, ubicado en la provincia de Ninh Binh, sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Un estudio publicado en Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences reveló detalles fascinantes sobre su trágico destino.

Reconstruyendo una historia olvidada

Los investigadores descubrieron que el hombre, de aproximadamente 35 años, había sufrido una herida mortal provocada por un proyectil de cuarzo que le atravesó el cuerpo. Aunque inicialmente sobrevivió al ataque, una infección posterior terminó siendo fatal. Su posición fetal, con el rostro apoyado sobre las manos, sugiere que su comunidad le proporcionó un entierro respetuoso.

El análisis osteológico reveló una particularidad médica: una costilla adicional cerca del cuello, una condición que se presenta en menos del uno por ciento de la población humana. Esta costilla mostraba signos evidentes de trauma e infección, junto a un pequeño fragmento de cuarzo que los científicos interpretaron como una punta de proyectil, probablemente un dardo o flecha.

Christopher Stimpson, zooarqueólogo del Museo de Historia Natural de Londres, destacó que la ubicación del fragmento de cuarzo sugiere que el individuo fue herido en el cuello o la parte superior del pecho. Lo más sorprendente es que sobrevivió varios meses después de la herida, lo que indica que su grupo social le proporcionó cuidados significativos.

El estudio aportó además el ADN mitocondrial más antiguo recuperado en Vietnam, conectando a TBH1 con grupos indígenas de cazadores-recolectores de la región. Este hallazgo amplía nuestra comprensión sobre la ancestralidad de los pueblos del este asiático y sus complejas estructuras sociales.