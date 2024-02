Inés Hernand, enamorada de nuevo: esta es la nueva pareja de la presentadora de RTVE

Inés Hernand se ha convertido en la protagonista de las últimas horas de la actualidad por su sonada retransmisión de los Premios Goya para RTVE Play. Desde la noche del sábado, la comunicado ha estado en el ojo del huracán mediático por su particular humor y lenguaje desvergonzado a la hora de cubrir el evento. 48 horas después de la gala, el Consejo de Informativos de Medios Interactivos de RTVE lanzó un comunicado contra la presentadora condenando su actitud. Inés Hernand se ha visto salpicada de nuevo por una polémica y miles de usuarios, entre ellos Pedro Sánchez, no han dudado en mostrar su apoyo públicamente a la comunicadora tras lo ocurrido.

Aunque la presentadora es una de las caras más conocidas de la televisión y de los medios de comunicación entre la audiencia más juvenil, lo cierto es que siempre, en la medida de lo posible, ha preferido mantener siempre su faceta más personal en un segundo plano y se conocen muy pocos detalles de su vida privada y sentimental. Aún así, hace aproximadamente tres semanas, se conoció que Inés Hernand estaba de nuevo enamorada tras su ruptura con Adrià Salas, cantante y compositor de La Pegatina, con el que estuvo saliendo dos años.

Según desveló "El Español" el pasado 21 de enero, Inés Hernand habría recuperado la ilusión al lado del periodista de "El diario" Álvaro López, medio en el que la comunicadora también colabora. Aunque la nueva pareja está viviendo su romance con total discreción, lo cierto es que tampoco ocultan sus interacciones redes. En más de una ocasión, Álvaro López expresó públicamente a través de Twitter, X en la actualidad, el interés que sentía por Inés antes de conocerla. "¿Os he comentado ya que vivo enamorado de Inés Hernand? Por recordarlo si eso", twitteó a principios de 2022.

Muy activo en X, hace tan solo unas horas salió en defensa de Inés Hernand con el siguiente mensaje: "Nos hablan de intrusismo laboral en el periodismo mientras las facultades se llenan de profesorado que prácticamente no ha ejercido. Me resulta cínico porque el periodismo se ejerce, no es sólo teoría y menos si esta se usa moralmente para menospreciar a otros".