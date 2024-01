Inés Hernand: "Mi modelo de vida tiene mucho sacrificio personal"

En esta televisión necesitada de autoría, Inés Hernand (Madrid, 1992) es una suerte. La abogada, presentadora e influencer no imita a nadie y es absolutamente inconfundible. Ocurrente, gamberra e imprevisible, es la única superviviente de los rostros que han aupado al Benidorm Fest, la antesala de Eurovisión. Este año, la madrileña está al frente de «Benidorm Calling» en RTVE play, y «La Noche del Benidorm Fest», que se emite el martes 31 en TVE. Si no son festivaleros, pueden gozarla en «No sé de qué me hablas», capitaneado por Mercedes Milá, o en el podcast «Saldremos mejores».

Inés, antes de estar en la pomada, ¿era eurovisiva o se ha convencido sobre el terreno?

Era eurovisiva y estoy al tanto desde siempre. El año pasado no tuvimos la suerte que merecíamos, pero seguro que este año lo vamos a partir.

¿Cómo van a despertar la expectación reconquistada los últimos años?

El Benidorm Fest es un espíritu que se construye en plural hace tiempo. Un espacio de éxito y me siento orgullosa de ser parte. Le vamos a dar mucha caña, mucho amor y lo que le gusta a este público, que son unos buenos looks, una buena comentada, para que sigan apostando por mí, que le aporto espontaneidad, naturalidad, cercanía... Yo el Benidorm Fest lo vivo como fan, por eso consigo conectar con la gente.

Mercedes Milá, con la que hace dupla en «No sé de qué me hablas» –también en la pública– la llama «fuera de serie». Por alusiones, háblenos de la maestra catalana...

Es muy generosa y está siendo un ejemplo de profesionalidad y de pasión. Es amante de la improvisación y de lo inesperado. Comprometida con su trabajo y muy horizontal con respecto a los compañeros. Trabajar con ella es un privilegio y que me esté amadrinando un poco en la tele, ya es haber ganado.

En este espacio bromea con que sus valientes opiniones pueden causarle un disgusto profesional. ¿Alguna vez se autocensura o no sé de qué me hablas, again?

(Ríe) No me autocensuro, por eso a lo mejor curro lo que curro o no trabajo en otros espacio porque estoy en mi eje todo el tiempo. Es muy importante ser fiel a uno mismo, escuchar y respetar.

Como abogada, ¿a qué no hay derecho, Inés?

A la desigualdad que hay. Que no podamos atender más a nuestras habilidades congénitas para construir unas sociedades mejores.

La presentadora del programa Gen, Inés Hernand, Alberto Ortega Europa Press

En wikipedia la denominan «celebridad de internet». ¿Usted, que se desenvuelve en muchos terrenos con carisma, ¿cómo se describe profesionalmente?

Como una persona trabajadora y maja. Los adjetivos van entrando y saliendo. Soy principiante en todo.

Con sus críticas a la Fórmula 1 de Madrid la ha liado a toda pastilla esta semana. ¿Le divierte agitar el avispero?

No siento que la líe. Se va a poner dinero de las arcas públicas, se van a dar concesiones, un dinero que no se está invirtiendo en lo necesario, que es el estado del bienestar. Que haya 37 alumnos por clase, tres semanas para una cita médica, ahí es donde hay que poner la energía. Yo he ido a la Formula 1 en Montmeló, pero que se entienda dónde está lo importante.

C. Tangana sacó los colores a una cadena de comida acusándoles de impago. Usted tuvo varios trabajos parecidos mientras estudiaba. ¿Algo que declarar?

A unos les tuve que poner una papeleta de conciliación. Prácticas sin remunerar en despachos, he tenido líos hasta con delegados sindicales que eran unos caciques. Tengo miles de anécdotas.

Entre sus próximos proyectos en RTVE, en Playz, está «Feat», un talent con Ana Mena, que este año dio las Campanadas. ¿Se imagina codo a codo con Ramón García en la Puerta del Sol?

Ya me puedo imaginar poco porque estoy tan agradecida...¡Claro que me veo con Ramón, diciendo «¡feliz , 2025 españoles!». Me haría bastante gracia, pero no caerá esa breva.

Fuera de los focos de la tele, da charlas sobre diversidad. ¿Falta mucha información y también formación en las escuelas?

Absolutamente, especialmente en educación sexual. Ahora se denuncia y se visibiliza más, pero hay una cuestión reaccionaria que está llevando a que la gente no se comporte con normalidad respecto de los cuerpos de otros. Nos falta mucho en diversidad pero vamos a mejor.

Viendo su nivel de productividad, parece que en su semana solo hay laborables. ¿Echa algo de menos en su presente de indicativo o virgencita que me quede como estoy?

(Ríe) Mi modelo de vida tiene mucho sacrificio personal, especialmente de tiempo. Estoy muy contenta con lo que estoy haciendo aunque ser autónomo es una pequeña trampa, porque trabajas para ti y para el resto que te acompaña.