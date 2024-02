Isabel Coixet y Elena Martín exploran las distintas caras del deseo: ¿serán estos los Goya del #MeToo?

Nunca estuvo nuestro deseo tan aritméticamente colocado en el centro de todas las cosas, viajando en ascensores, descubriéndose protagonista de proyecciones futuras y averiguaciones presentes. Constituyéndose espina dorsal de los discursos feministas, colándose en las conversaciones de los domingos orilladas de forma discreta al lado de lo cotidiano, en los encuentros dialécticos entre hombres que creen conocerlo mejor que sus portadoras, en los vértices granulados de los libros pero sobre y pese a todo, en las pantallas de los cines donde se proyectan películas que nos interrogan y nos cuestionan, que nos meten los dedos de la curiosidad en lugares que nunca habíamos imaginado, que nos agitan y nos desequilibran.

Faltan dos días para que se celebre la 38º edición de los Premios Goya y justo en el momento exacto en el que hablamos con Isabel Coixet, nominada en siete categorías –entre ellas la de mejor dirección– con su adaptación de la novela de Sara Mesa, "Un amor" y una de las cineastas que más ha contribuido a la reivindicación de esta pulsión maldita y placentera a través de su cine, los decibelios de la euforia a los que pensar en conceptos como los mencionados nos empujan de manera inconsciente, se reducen de una manera amigable, serena, tranquila, porque entendemos que estamos en casa y que hablamos el mismo idioma que la realizadora.

"Me siento muy agradecida por el reconocimiento de la Academia pero ¿sabes qué pasa también? Que cuando tú has estado muchas veces nominada a cosas y muchas veces te han dado premios –ocho cabezones atesora en total la cineasta– y otras veces no, de alguna manera estás curtido. Es muy bonito recibir premios, incluso que consideren que te los mereces, pero a la vez no sé… Yo soy una cineasta que está interesada en el hacer. Para mí la pompa y circunstancia de los premios es importante pero no fundamental. Me darán el premio o no me lo darán, pero yo sé el trabajo que he hecho, sé lo que me ha costado y el esfuerzo que he puesto y eso no lo va a cambiar un premio más o un premio menos", reconoce.

Intentando sortear la rivalidad semántica que implican los términos de competición a los que todos aquellos que luchan en la misma categoría se ven abocados durante el transcurso de esta gran celebración del cine español, conviene definir a Elena Martín, no como la contrincante directa de Coixet en el apartado de mejor dirección, sino como la compañera de nominación soñada de "cuya victoria me alegraría bastante", tal y como insiste en remarcar la autora de "La vida secreta de las palabras", ya que "no siempre pasa y eso es un auténtico horror. Porque yo he estado muchas veces en categorías en las que le han dado el premio a la otra persona y me ha sentado como una patada en el culo porque he pensado “pues a mí, qué quieres que te diga”", confiesa entre risas.

El diálogo propuesto con extremada sensibilidad e inteligencia por parte de Martín y su «Creatura», película que explora las sombras del deseo femenino con la que opta a cuatro premios el sábado y cuyo recorrido por los principales festivales desde que empezara su andadura con el marchamo del premio obtenido en Cannes culminó el lunes con los seis galardones obtenidos en los Premios Gaudí, entronca de manera directa y oportuna con el formulado por el amor de Coixet. Ambas, con sus historias atravesadas por el descubrimiento, la culpa y la vergüenza de aquellas que son incapaces de descifrar su propio deseo o, sí lo son, pero cuando se atreven a vivirlo y a transitarlo, el arrepentimiento y la sensación de estar poniendo en práctica algo sucio las invade por completo, plantean distintas vías de interpretación, ofrecen un muestrario de afectos y oscuridades temblorosas.

"Para mí era importante mostrar ese deseo de Mila en toda su complejidad porque al final, es el deseo de todas. Desde el momento en que decidimos que partíamos de la edad adulta e íbamos hacia atrás en forma de recuerdos que experimenta la protagonista, intentando recomponer las piezas del puzzle, la idea que a mí más me pesaba era entender cómo se originan o de dónde salen todos esos pequeños bloqueos o dispersiones o incomodidades que vamos acumulando con relación a nuestro propio deseo. Pretendía hacer las dos cosas a la vez: por una parte, celebrar este deseo que, a lo largo de nuestra vida, por desgracia, no hemos tenido la oportunidad de celebrar y el cual hemos vivido con vergüenza y con culpa. Recuperar esos momentos y mirarnos con ternura, con cariño, con gusto a nosotras mismas. Y luego, por otro lado, también reconocer todas esas heridas que no hemos sido capaces de considerarlas como tales heridas porque nos han dicho que lo que vivíamos era normal. Reconocerlas para poder sanarlas y hacernos dueñas de nuestro propio cuerpo y como consecuencia, de nuestro deseo", explica Martín, quien además de dirigir la cinta, interpreta también a la versión adulta de la protagonista, Mila.

Por su parte, Coixet asegura que "las mujeres creo que tenemos ahora todas las herramientas suficientes para identificar nuestro deseo. Este es el momento de enfrentarnos a todo, a nuestros propios miedos, a nuestros propios fantasmas. Pero con luz, sin oscuridad y sin culpa», cuando le preguntamos por la supuesta facilidad que muchas veces se le presupone a la mujer para identificar el suyo propio, como si habláramos del color de una prenda o el tamaño de un objeto, como si pudieran acaso cuantificarse las pulsiones o delimitarse conceptualmente. «Es un poco como esta cosa de que no sabes por qué estás yendo a buscar algo que no sabes hasta qué punto te va a sentar bien, pero hay una parte de ti que lo desea y hay una parte de libertad también en el ejercicio de probarlo, en explorar los límites que eso implica", apostilla a este respecto Martín.

Y es que el deseo, tal y como señalaban hace unos pocos días las escritoras Sara Torres y Clara Serra durante un interesante coloquio retransmitido por Instagram con motivo de la presentación del último ensayo de la segunda publicado en Anagrama, "El sentido de consentir", también puede ser incivilizado, violento o incluso peligroso, porque forma parte de lo anhelado, no de lo explícitamente requerido, como sí ocurre con el consentimiento. Algo que, a juzgar por el revuelo establecido en las últimas semanas dentro de la industria a raíz de las acusaciones publicadas por El País por parte de tres víctimas que señalaron al director Carlos Vermut por haber ejercido supuestamente contra ellas violencia sexual, tendrá un papel predominante el sábado durante las reivindicaciones que ya se vaticina, tendrán lugar durante la ceremonia. "Lo que ocurre es que vivimos en esta especie de mundo extraño en el que te ponen la alcachofa enseguida porque lo que se buscan son titulares para que alguien pique y se eche las manos a la cabeza por lo que ha dicho o a dejado de decir fulanita. Aquí lo importante es que hay una serie de mujeres que han contado una situación horrible. Por supuesto que las creo, ¿cómo no las voy a creer? he trabajado con víctimas lo suficiente como para saber que están diciendo la verdad y yo sospecho que han contado mucho menos de lo que debió ocurrir. Pero claro, no me hagas juzgar, opinar, solidarizarme de boquilla cuando no he acabado ni de leer el artículo, por favor. Esto sí que es feo", se defiende con vehemencia Coixet de aquellos que tildaron de tibia su reacción en la alfombra de los Feroz. Con qué rapidez a veces, confundimos el deseo con la exigencia.