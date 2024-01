El director de cine Carlos Vermut, acusado por tres mujeres de “violencia sexual”

El director de cine Carlos Vemut (“Manticora”, “Magical Girl”, “Quién te cantará”) ha sido acusado por tres mujeres de “violencia sexual” al haberse aprovechado de su posición de poder para someterlas a actividades que en ningún momento consintieron. Según ha publicado el diario “El País” se trataría de una estudiante de cine, una empleada de una de sus producciones y una trabajadora del sector cultural que han preferido mantener sus nombres en el anonimato. Preguntado el director por el asunto, éste responde: “He practicado sexo duro siempre de manera consentida”.

Según recoge este diario en una información, una de ellas relata que Vermut “la inmovilizó, la estranguló y la forzó a tener sexo” en una circunstancia desagradable ante la que ella mostró “oposición no solo verbal, sino también física. Traté de zafarme con patadas", relata. En el segundo de los testimonios, la aspirante a directora describe cómo el cineasta se lanzó sobre ella para besarla y tocarle los pechos sin su consentimiento y cómo él le arrancó el sujetador. Y en el tercero, una de sus empleadas a quien había prometido, según la denunciante, una mejora laboral, describe un episodio en el que fue encerrada en su casa después de recibir durante meses “un trato denigrante, tanto verbal como físico”, y recibir después un nivel de violencia que no consintió en las relaciones sexuales que mantuvieron.

En los tres casos, las víctimas no han denunciado “por miedo” a perder su trabajo o a no conseguirlo en el futuro. Aunque no han acudido a denunciar a la Policía, el periódico asegura contar con declaraciones juradas de los tres testimonios que ratifican los hechos relatados. También, según este medio, disponen de “emails, fotos, conversaciones de WhatsApp con él y con gente de su entorno, y entrevistas con 31 trabajadores de la industria, que no han querido dar su nombre, de los cuales la mayoría conocían estos testimonios y otros aportaron datos que han servido para contextualizar estas denuncias, entre ellos, actrices, jefes e integrantes de equipos técnicos y artísticos, directoras de reparto, representantes de asociaciones e instituciones de cine, periodistas, productores y directores”.

Por su parte, en el reportaje, el cineasta asegura que “ha tenido una vida sexual promiscua”. “Me gustaría que saliera publicado que he tenido muchas relaciones de muchos tipos, siempre queriendo que la otra persona esté bien. Y creo que haber tenido una vida sexual promiscua y haber tenido sexo de muchos tipos puede llevarte a situaciones como estas”, se defiende el cineasta.