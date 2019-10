Joana Vasconcelos en cinco preguntas

-La monumentalidad es parte de la obra, no la obra en sí misma. Para conformar un discurso feminista, utilitario o político, por ejemplo, tomo los objetos del cotidiano y los convierto en algo nuevo, y eso hace que las obras se vuelvan monumentales. Si haces un zapato con cazuelas, es inevitable que el resultado sea grande. Lo mismo si utilizas un teléfono como objeto base y lo conviertes en una pistola. No busco hacer una pistola grande, busco hacer una pistola de teléfonos. La reflexión, en ese caso, es cómo la comunicación te ocupa los días y cómo, si pierdes tu teléfono, te sientes muerto.

-Mi idea es pedirle a la gente que vuelva a mirar su día a día de otra forma, ofrecerles un contenido de magia. Existen muchos objetos, como las sillas o los teléfonos, que ya no los miramos. Estamos tan acostumbrado a ellos que han entrado en la banalidad de lo cotidiano. Lo que yo hago es transformarlos, darles una nueva vida, invitarte a que mires tu entorno, tu casa, de otro modo. Por eso aprecio mucho a quienes trabajan en moda y en diseño porque ellos, como yo, hacen un esfuerzo por hacer nuestra cotidianidad mejor, más práctica y más bonita.

-En mi trabajo hago muchas veces cruces con la moda y el diseño. Ahora estoy preparando una línea con Roche Bobois y me han dado la libertad para transformar los objetos de diseño en esculturas. Trabajar con diseño, tanto de moda como de interiores y de objetos, me resulta natural porque muchas veces los objetos son mi punto de partida para crear una instalación.

-Usted ha defendido el feminismo desde su obra durante décadas, ¿qué opina de la ola feminista de los últimos años?

-El movimiento MeToo es significativo porque las mujeres deben poder hablar de sus temas personales, temas que antes eran tabú. Es importante que todas las sociedades sean conscientes de nuestra realidad. Pero si sigues en ello todo el rato terminas cayendo en la victimización. Y a mí la victimización no me cae bien. Creo que las mujeres deben hablar de sus problemas y asumirlos, pero no deben tener siempre el punto de vista de la víctima. Claro que son víctimas, pero también hay que saber pasar a la acción de manera que este tipo de cosas terribles dejen de suceder.

-¿Qué lugar ocupa la identidad en un mundo globalizado?

-La globalización ha hecho que el sentido de la identidad cobre fuerza. Vivimos en un mundo tan global que cada uno en su país tiene que comprender y luchar por su identidad para no perderla. Lo vemos ahora en Cataluña. Es decir, se puede llegar al extremo de la victimización. En todo caso, la identidad es un tema muy importante hoy porque nos plantea la pregunta: “¿Quién soy yo en este mundo conectado?”. Es una cuestión interesante. Ahora, por ejemplo, los artistas no salen de sus países: el artista japonés vive en Japón, el americano en Estados Unidos... porque la identidad es un tema relevante en el arte. Y es también una cuestión política y económica.

-¿Y usted se siente muy portuguesa?

-Muy portuguesa. "One hundred percent" (risas).