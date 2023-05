Jon Sistiaga: "El caso Cursach sigue siendo uno de medias verdades y medias mentiras"

Uno de los primeros contactos de la sociedad mediática española con el empresario Bartolomé Cursach fue cuando salvó al histórico R.C.D. Mallorca, campeón de la Copa del Rey en 2003, pero hundido en las deudas. Su dinero, limpio y reluciente por venir del turismo, de las discotecas y la explotación en clave «guiri» de las Islas Baleares, fue tan bien recibido como poco cuestionado. «Tolo» Cursach, incluso, llegó a compartir palco con Florentino Pérez justo antes de abandonar la disciplina del club, cumplido su trabajo como saneador de cuentas. Aquel gesto, tan populista pero tan común entre aquellos magnates que se hicieron a sí mismos, desde su propio barro, hablaba de un hombre poderoso, sí, pero acostumbrado a trabajar en la noche, ajeno a los focos y, claro, al escrutinio que les suele acompañar.

La segunda vez que el empresario balear saltó a los titulares de Prensa nacional los motivos eran bien distintos. El 28 de febrero de 2017, la imagen emblemática del dueño de las discotecas más relevantes y frecuentadas de Mallorca se veía empañada para siempre por una supuesta trama corrupta, que abarcaba desde policías locales que presuntamente operaban a gusto del empresario y amenazas de muerte a jueces, hasta periódicos enteros comprados para avivar los temas, polémicas y posturas que fueran de su interés. Cursach fue acusado de hasta quince delitos, entre los que se encontraban, por ejemplo, homicidio y corrupción de menores, pero cinco años después, el proceso judicial acabó con los 24 imputados absueltos y con el caso, como se explicó desde la propia Fiscalía, como «uno de los fiascos y fracasos más grandes» en la historia judicial de España.

¿Qué ocurrió realmente? ¿Por qué la misma Justicia que dio con Jaume Matas en la cárcel no pudo contra un empresario del que existen audios proponiendo sobornar a periodistas o testimonios de tráfico de influencias? Es ahí donde el reconocido periodista Jon Sistiaga comienza la investigación de «El amo de la noche», un nuevo podcast de siete episodios, en forma de documental sonoro, que ha estrenado esta semana en la plataforma digital Sonora.

GBartolomé 'Tolo' Cursach (d), dueño de las mayores discotecas de Mallorca, y Tolo Sbert (i), un alto cargo de su grupo empresarial larazon

Periodismo sobre periodismo

«Cuando me desplazo para hacer las entrevistas me encuentro con mucho cansancio entre todos los protagonistas de la historia tras tantos años de instrucción. Mi ventaja fue no ser de Mallorca, no estar intoxicado, por así decirlo. Lo que ha quedado, al final, es la enorme polarización mediática que produjo Cursach. Con medios empeñados en demostrar que era un mafioso y con otros dispuestos a demostrar que era un empresario que generaba muchos empleos», explica Sistiaga a LA RAZÓN. Y sigue, sobre las filtraciones, ejercicios de prevaricación y chivatazos que acabaron reventando el proceso judicial: «Se generó un sesgo informativo en el que se vieron implicados tanto los propios periodistas como sus líneas editoriales. Eso generó una carrera de exclusivas, de utilización de las fuentes que filtraban datos, con el único objetivo de seguir a la cabeza de las informaciones».

Las fuentes acabaron utilizando a los periodistas, y les empezaron a creer a pies juntillas

«El caso Cursach», cree Sistiaga, «sigue siendo de medias verdades y medias mentiras», una afirmación que se atreve a poner encima de la mesa tras citarse con protagonistas directos, como Esteban Urreiztieta, periodista de «El Mundo» y uno de los primeros en asomarse contra Cursach, Matías Vallés y José Francisco Mestre, periodistas de «Diario de Mallorca», o Andreu Manresa, actual director de la televisión autonómica balear. Y es que es, precisamente, el enfoque del periodismo sobre el periodismo el que hace que «El amo de la noche» acabe enganchando, triunfando en su función de entretenimiento informativo, puesto que juega con el oyente a un nivel casi ético: ¿quién utilizó a quién? «Mi sensación es que las fuentes acabaron utilizando a los periodistas, porque les empezaron a creer a pies juntillas. Nadie se cuestionaba los titulares, porque eran buenas historias. Ahí es donde perdió el periodismo», completa el documentalista.

Sonora, una plataforma diferente

Por ello, y porque la nobleza al otro lado del teléfono obliga, se vuelve de rigor preguntarle a Sistiaga por la moral en el periodismo de investigación mismo. Si se hace a partir de una filtración, ¿es periodismo? ¿O es propaganda? «Cuando ocurre algo así, el periodista es el que más preguntas debe hacerse. Primero, ¿lo que me pasan es bueno? ¿Es cierto? ¿Podemos comprobarlo? Segundo, ¿por qué a mí? ¿Por amistad? ¿Porque confían o porque me ven más fácil de manipular? Y en último lugar, ¿a quién le interesa que publiquemos esto?», explica, antes de aplicarlo al caso Cursach: «Me interesaba mucho ahondar en esa idea de las cloacas del paraíso, de cómo este hombre siempre rehuyó los focos o los grandes acontecimientos. No se parecía a los demás casos. Pero tú vas a Mallorca, vas a Benidorm o vas Madrid y en todos los lugares hay váteres, hay cloacas. Me apetecía indagar en la mierda del paraíso», bromea Sistiaga.

Tras la investigación, el ordenamiento de ideas y la puesta a disposición del podcast el relato definitivo sobre el fiasco y qué significó realmente Cursach para Mallorca, queda preguntarle al periodista, que firma aquí el guion de «El amo de la noche» junto a Edu Marín, por sus conclusiones acerca del polémico empresario: «Es un tipo duro que, como cualquiera que se haya hecho grande en la noche, sabe moverse muy bien entre las sombras, sabe moverse a deshoras. Ha sabido cultivarse, también, las amistades precisas que le echaron una mano cuando más lo necesitó. ¿Hay un Cursach en Marbella? Sí. ¿En Benidorm? Seguro. Pero capaces de moverse en un ecosistema tan cerrado, donde importa tanto la lealtad, es complicado. Todo se resume, yo creo, en esa frase maldita del "aquí nos conocemos todos", porque ejemplifica el sistema de dependencias en el que vivían y siguen viviendo todos los que han tenido que ver con el caso o con su instrucción», se despide el periodista, recuperado aquí para lo sonoro pero que no da por terminado su idilio con la televisión, donde hace nada estrenó «Brexit, un año después».