Jonás Trueba: "El cine es una forma de respirar"

“Estoy muy contento de estar en Cannes, pero no era un sueño llegar hasta aquí. Entiéndeme. “Volveréis” es mi octava película y me gusta que nos hayan seleccionado, pero nos habíamos demostrado a nosotros mismos que podíamos vivir haciendo cine sin depender tanto de los festivales”. Esa sensata reflexión, que debería servir como punto de partida de un amplio debate sobre qué influencia tienen los festivales en la producción del cine independiente a escala global, nos la hace Jonás Trueba sentado en la arena, a pie de mar, a pocas horas de presentar la espléndida “Volveréis”, en la prestigiosa Quincena de los Cineastas. Deliciosa revisión de las comedias matrimoniales del cine clásico, la película examina, a través de los mecanismos formales de la repetición y la metaficción, qué ocurre cuando una pareja (Vito Sanz e Itsaso Arana) que parecía inseparable decide celebrar su ruptura con una fiesta a la que invita a todos sus amigos y familiares.

-Creo que sus dos últimas películas están más escoradas hacia la comedia de costumbres. ¿Qué le atrae del género?

-Creo que, excepto en “La Reconquista”, en todas mis películas hay humor, aunque tal vez en las dos últimas está más presente. Quizás te vas haciendo mayor, vas entrando en crisis, solo te queda reírte de ti mismo y de tus propias estupideces. Y lo cierto es que la premisa de “Volveréis” es más de comedia clásica, que es algo con lo que yo he crecido.

-Las comedias clásicas eran estupendos análisis del mundo de la pareja, pero estaban hechas por hombres. ¿Qué cree que ha aportado la mirada femenina a ese análisis?

-Fíjate, ahí matizaría una cosa. Sobre la cuestión de la mirada femenina, las comedias clásicas estaban muy adelantadas a su tiempo. Hablo, por ejemplo, de las películas de Katherine Hepburn como “Historias de Filadelfia” o “La costilla de Adán”, que estaban escritas y dirigidas por hombres. O “La pícara puritana” o “Bola de fuego”, que eran muy modernas. En lo que respecta a mi cine, es evidente que hay un cambio a partir de “La virgen de Agosto”, y ahí ha influido mi colaboración con Itsaso.

-En la película los protagonistas comunican su ruptura, y su anuncio parece casi un fracaso colectivo. Hay algo en las parejas de hoy que resulta más vulnerable, más efímero. ¿En qué sentido “Volveréis” es un comentario sobre esa fragilidad de la pareja contemporánea?

-Parece que está mal visto que las parejas duren, ¿no? Que eso forma parte de una estructura social de otra época. Me parecía bonito hacer una película que volviera a poner en escena una pareja a la antigua usanza. Quizá la pareja es contranatura, y al mismo tiempo es lo más natural del mundo, Me interesan las dificultades que tiene cualquier pareja en resistir, en ser fieles, en mantener viva la llama del amor. Me parece muy bonito reivindicar ese reto, incluso provocador. Quizás, en este sentido, la película lo sea, en un contexto, por ejemplo, en el que han desaparecido las comedias románticas.

-Es la primera vez que filma a su padre, Fernando Trueba…

-Ha habido momentos en que ha sido algo cansino que mi padre siempre acabara saliendo mencionado en las entrevistas, aunque entiendo que es una sospecha legítima, la del “hijo de”. Siempre he intentado hacer películas a mi manera, de forma muy independiente, sin aprovecharme de mi apellido. En todo caso, creo que había llegado el momento de afrontarlo, de coger el toro por los cuernos, y superarlo por la vía del humor.

-Tengo la impresión de que su filmografía retrata a toda una generación…

-Fíjate, tengo un complejo con eso, porque cuando a veces me lo dicen, no me siento legitimado para eso. Soy consciente de dónde vengo, y de que no puedo retratar a una generación porque mi vida no es muy representativa de nada. Estoy hablando de una burbuja muy pequeña. Trato de ser muy honesto con ese mundo, e intentar compartir eso con espectadores muy diversos.

-La película sugiere, citando al filósofo Stanley Cavell, que el cine nos hace mejores…

-Tiene mucho que ver con cómo yo lo percibo, como yo lo siento. El cine forma parte de mi vida. Para mí hacer cine es una forma de vivir, es una forma de estar en el mundo, de respirar, de salir adelante, de pensarnos, de querernos, de compartir. La película intenta recoger eso, y la complejidad de ese gesto, y la confusión que conlleva, que a veces puede ser como una enfermedad.