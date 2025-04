Te lo juro por Snoopy (desde hace 75 años)

Durante los años 80 y 90, en España, se oía la expresión «Te lo juro por Snoopy», que se popularizó como una forma coloquial e irónica de afirmar algo con total certeza. La frase surgió en un contexto de consumo masivo de productos de «merchandising» relacionados con la tira cómica «Peanuts», creada por Charles M. Schulz, de tal modo que personajes como Snoopy, Charlie Brown y Woodstock aparecían en camisetas, mochilas, pegatinas y otros objetos. Con el paso del tiempo cayó en desuso, pero la marca Bershka la recuperó para una campaña de marketing y colecciones de moda con la que se evocaban aquellas décadas. Hay que decir, en este sentido, que «snoopy» no tiene un significado literal en inglés, si bien proviene del verbo «to snoop», que significa fisgonear o meterse donde no te llaman. Y así era el personaje: un perro curioso que siempre está soñando despierto. Schulz, natural de Minnesota, se inspiró en unos beagles que tuvo de niño para la concepción de este animalito con gran autoconfianza que se consideraba la contrafigura del propio dibujante, de carácter reservado y marcado por su participación en la Segunda Guerra Mundial.

Su «alter ego» era, precisamente, el dueño del perrito, Charlie Brown, tímido aunque perseverante, reflexivo y derrotista, pero también honesto y noble. Su tira cómica, publicada entre el 2 de octubre de 1950 y 13 de febrero del 2000, pocas horas después del fallecimiento del autor, disfruta este mismo mes de una gran novedad, «Carlitos y Snoopy. Las mejores tiras de Peanuts» (Reservoir Books), que sirve para conmemorar los 75 años del personaje y recordar los 25 que lleva Schulz desaparecido. Es la ocasión, pues, para conocer o redescubrir a Snoopy, Carlitos y al resto de la pandilla: Woodstock, Lucy, Linus, Patty, Schroeder, Sally... y entender por qué Snoopy sigue protagonizando aún películas y especiales de televisión, prendas de ropa, juguetes, tazas, figuras coleccionables tipo Funko Pop e incluso adornos navideños y artículos de cocina.

Dado el aniversario, a lo largo de 2025, Snoopy y la tira cómica «Peanuts» estarán más presentes que nunca, ya que están dando lugar a una serie de eventos en todo el mundo. Fue el caso de la exposición «Snoopy In Style» en París, que acabó a inicios de abril, en el Hôtel du Grand Veneur, que exploró la relación entre «Peanuts» y la moda por medio de 75 muñecos de Snoopy vestidos por diseñadores de renombre como Chanel, Dolce & Gabbana y Vivienne Westwood, junto con cómics originales. Asimismo, el parque temático Knott’s Berry Farm, en California, presentó espectáculos y actividades, incluyendo el musical «Let’s Celebrate» y la exposición «The Life and Art of Charles M. Schulz», sobre el legado de la tira cómica. Y es que pocos personajes de cómic han trascendido tanto las viñetas como Snoopy, el entrañable can que sueña con ser piloto de guerra con tal determinación que diría, si pudiera: «Te lo juro por mí mismo».