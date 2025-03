Oscar 2025: Demi Moore deslumbra con conjunto de tweed a sus 62 años en la cena anual de Chanel horas antes de la gala

Tic tac. Tic Tac. Solamente faltan horas para dar comienzo la celebración de la 97ª edición de los Premios Oscar 2025 en el teatro Dolby, acontecimiento en el que al fin conoceremos los ganadores de cada categoría, así como descubriremos los looks tanto de las nominadas como de las invitadas. Pero antes de ello, como es de costumbre, las celebridades se han reunido en la 16ª cena anual Pre Oscar de Chanel en Los Ángeles con un sinfín de estilismos dignos de comentar y analizar en este artículo.

Los Premios Oscar son uno de los acontecimiento cinematográficos más relevantes a la hora de analizar la red carpet. Tanto las actrices como las celebrities e influencers realizan una preparación previa a lo largo de los meses anteriores con el fin de brillar en el gran día de la entrega de galardones. Por un lado, los trucos de belleza que se hacen las celebridades para prepararse para los Oscar también son comunes de realizar las semanas anteriores, así como de escoger un look de maquillaje con el que estar radiante. Por otro lado, junto con un estilista hacen una investigación de infinitas opciones con las que alcanzar a ser una de las mejores vestidas, llegando a convertirse en uno de los looks históricos de los Premios Oscar. Como acaba de ocurrir con el estilismo que Demi Moore ha llevado a la 16ª cena anual Pre Oscar que Chanel ha realizado antes de dar comienzo el evento de esta madrugada. Hablamos de un total look de tweed bicolor confeccionado de la firma francesa. Está compuesto por una chaqueta larga hasta las caderas en negro decorada con motivos florales tanto en el cuello como en los puños de las mangas o los bolsillos superpuestos. Lo ha combinado con la apuesta de las bermudas de corte recto por encima de las rodillas que tanto estamos viendo en esta temporada. No cabe duda de que estamos hablando de una vestimenta de lo más sofisticada, afín al estilo de Demi Moore, así como original al combinarlo con una prenda más actual y moderna como es la pieza inferior.

Chanel 16th Annual Pre-Oscar Awards Dinner Jordan Strauss/Invision/AP Agencia AP

En cuanto a términos beauty, ha seguido apostando por presumir de su melena extra larga en liso sin ningún tipo de complemento, así como por un look de maquillaje natural, apostando por los tonos rosados para enfatizar sus facciones y una sombra de ojos tierra para dar profundidad.

Chanel 16th Annual Pre-Oscar Awards Dinner Jordan Strauss/Invision/AP Agencia AP

Demi Moore está nominada a la categoría Mejor Actriz de los Premios Oscar 2025 por su interpretación en La sustancia, pero antes pasará por la alfombra roja para cautivar a todas las editoras de moda.

Otras celebridades que han asistido a la 16ª cena anual Pre Oscar de Chanel

Muchas celebridades no se ha querido perder la 16ª cena anual Pre Oscar de Chanel, como Kim Kardashian. Se ha descantado por un look de lo más gótico con corsé con terminación en triángulo invertido (todoa una estrategia estilística que favorece la silueta) junto con falda de volantes al tono y medias. Para elevar el estilismo lo ha completado con un toque coquette con complementos de lazos.

Chanel 16th Annual Pre-Oscar Awards Dinner Jordan Strauss/Invision/AP Agencia AP

Lily-Rose Depp se ha convertido en toda una novia con un vestido de corte mini repleto de volantes con sutiles toques de color en rosa pastel. También, en vestido incorpora una pequeña cola que otorga más movimiento al look. Lo ha complementado con zapatos de tacón en negro para dar un contraste de tonalidad muy propia de Chanel.

Chanel 16th Annual Pre-Oscar Awards Dinner Jordan Strauss/Invision/AP Agencia AP

Heidi Klum ha deslumbrado con un vestido mini ajustado en negro, con mangas largas y escote decorado con lazos y flores al más puro estilo Chanel. Lo ha complementado con medias transparentes y zapatos de tacón al tono.

Chanel 16th Annual Pre-Oscar Awards Dinner Jordan Strauss/Invision/AP Agencia AP

Olivia Wilde se ha convertido en la invitada más cañera con un vestido de efecto cuero en negro con botones llamativos que elevan el look, junto con zapatos de tacón al tono. Un estilismo que no tiene margen de error, así como siempre funciona para cualquier ocasión.

Chanel 16th Annual Pre-Oscar Awards Dinner Jordan Strauss/Invision/AP Agencia AP

Elle Fanning ha apostado por un estilismo con transparencias más disco y festivo de lentejuelas en marino con terminaciones en dorado. Lo ha conjuntado con medias transparentes en negro junto con zapatos de tacón al tono.

Chanel 16th Annual Pre-Oscar Awards Dinner Jordan Strauss/Invision/AP Agencia AP

Las nominadas e invitadas a los Premios Oscar 2025 ya se están preparando con el fin de brillar e impresionar en la red carpet. Nosotras estaremos atentas durante esta madrugada para analizar al detalle cada estilismo.