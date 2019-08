Las veleidades amorosas de Alfonso XII

Actuación en el Imperial

Fue su propia madre, Isabel II, ante quien ya había cantado Elena Sanz en el palacio de Basilewski, la que convenció a la joven para que visitase luego a su hijo en el Theresianum de Viena, ciudad a la que se dirigía para actuar en el teatro Imperial. «Hoy vendrá a verme la Elena Sanz», suspiraba Alfonso a su madre, en una carta del 19 de diciembre de 1871... ¡Doce meses antes del flechazo con María de las Mercedes, tras visitarla en el palacio de Randam!

Nada más ver a Elena Sanz, en el Colegio Teresiano, Alfonso se sintió anonadado por aquella exuberante mujer, quien, para colmo de atracción en un adolescente, era ocho años mayor que él. Testigo presencial del primer encuentro de Alfonso y Elena, el simpar cronista Benito Pérez Galdós relataba así el romántico momento, incluido en sus «Episodios Nacionales»: «Ello fue que al ir Elenita a despedirse de Su Majestad, pues tenía que partir para Viena, donde se había contratado por no sé qué número de funciones, Isabel II, con aquella bondad efusiva y un tanto candorosa que fue siempre faceta principal de su carácter, le dijo: “¡Ay, hija, qué gusto me das! ¿Con que vas a Viena? ¡Cuánto me alegro! Pues, mira, has de hacer una visita a mi hijo Alfonso, que está, como sabes, en el Colegio Teresiano. ¿Lo harás, hija mía?” [...] En tanto, el joven Alfonso, pálido y confuso, no podía ocultar la profunda emoción que sentía frente a su hechicera compatriota... [Al partir Elena Sanz] las bromas picantes y las felicitaciones ardorosas de “los Teresianos” a su regio compañero quedaron en la mente del hijo de Isabel II como sensación dulcísima que jamás había de borrarse».

Todavía el 4 de octubre de 1877, desposado ya con María de las Mercedes, Alfonso XII volvió a ver a su idolatrada Elena Sanz en el Teatro Real de Madrid. Esta vez, el tenor roncalés Julián Gayarre cantó la ópera «La favorita», de Donizetti. Y, casualidades de la vida, la protagonista era precisamente la favorita del rey en la vida real: Elena Sanz. Alfonso exigió a su amante que se retirase de los escenarios y guardase completo silencio; a cambio, la instaló en un luminoso pisito de la antigua Cuesta del Carnero, hoy calle de Goya, esquina con Castellana, donde la visitaba con frecuencia. De su relación extramatrimonial nacieron dos hijos: Alfonso, el 28 de enero de 1880, y Fernando, al año siguiente, ambos durante el segundo matrimonio del monarca con la reina María Cristina de Habsburgo.

Un flechazo real

Alfonso XII bebió los vientos por su dulce prima María de las Mercedes; o al menos eso parecía desprenderse de lo que él mismo escribió tras visitarla en el palacio de Randam: «Mercedes apareció ante mis ojos como la imagen perfecta de la felicidad y la virtud». El flechazo sobrevino justo después de Navidad, el 26 de diciembre de 1872, durante la visita del adolescente príncipe y de su madre Isabel II a aquel palacio, próximo a Vichy. Mercedes cautivó a su primo carnal nada más dejarse ver, lo cual no resultaba extraño a juzgar por los piropos dedicados a la infanta por la superiora de su colegio de la Asunción de Auteil, la madre Eugenia de Jesús: «Dulce, encantadora, con sus trece años promete ser muy hermosa, tiene los ojos oscuros, brillantes y llenos de expresión, su cabello es negro mate y lo lleva dividido en dos trenzas sujetas detrás de la cabeza».