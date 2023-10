Laura Ferrés recomienda a Mark Fisher: "Es interesante hablar de la depresión como enfermedad colectiva"

Es una de las voces más interesantes y únicas del panorama contemporáneo del cine español. No había dudas de ello en 2017, cuando arrasó en el apartado de cortometrajes del Festival de Cannes y ganó el Goya, con “Los desheredados”, y no hay dudas ahora tras ver su primer largometraje, "La imatge permanent", (“La imagen permanente”). Elocuente y reflexiva, Laura Ferrés (Barcelona, 1989) se pasea triunfal con ella por la Seminci de Valladolid, donde atiende a LA RAZÓN, tras epatar en el importante Festival de Locarno con su cine de retablos hiperrealistas que bebe de su propia experiencia. Si en su exitoso cortometraje la directora hablaba de la empresa de autocares que su familia tuvo que cerrar, en su debut de gran formato a Ferrés le interesa volver la mirada hacia sus orígenes maternos y a cómo su familia emigró desde Andalucía a Cataluña en busca de un futuro mejor.

En ese estudio contemplativo y casi arquitectónico de lo que ella entiende como “nuestra rara contemporaneidad y realidad”, es normal que la directora se interese por uno de los estudiosos más respetados a la hora de descifrar lo moderno: Mark Fisher. En concreto, Ferrés se decanta por “Los fantasmas de mi vida”, en los que el filósofo reflexiona acerca de “depresión, hauntología y futuros perdidos”.

Seminci.- La catalana Laura Ferrés aborda el misterio de lo cotidiano en la inusual comedia 'La imagen permanente' SEMINCI EUROPAPRESS

-¿Por qué Mark Fisher? ¿Por qué este ensayo en concreto?

-Es un ensayo que aborda la depresión poniéndola en relación con la música y la política. ¿A quién no le gusta la música? Imagino que la política ya no tanto. Me parece interesante cómo Fisher estudia la depresión como una epidemia sistémica, como algo inherente al sistema en el que vivimos. Casi siempre a causa de las condiciones laborales que nos vemos obligados a aceptar. Y me abrió los ojos porque hablaba de la depresión como una enfermedad colectiva, cuando siempre se ha tratado como algo personal, diciéndonos que nosotros nos la hemos buscado, prácticamente, y medicándonos.

-¿Estamos enfermos del sistema?

-Sí, totalmente. Por eso me gustó, porque conectaba con una cuestión colectiva. La enfermedad es mucho más compleja que todo eso.

-¿Es también una cuestión generacional?

-Puede ser, porque tampoco se nos puede escapar que somos la primera generación que va a vivir peor que sus padres. Antes, con un sueldo podías aspirar a comprarte una casa. Ahora tienes que hacer malabares para pagar el alquiler. Eso repercute de manera material en cómo nos formamos como persona, pero también en nuestra salud mental.

*La entrevista se produjo antes de la victoria de "La imatge permanent", película de Laura Ferrés, en la Seminci de Valladolid.