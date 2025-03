8-M: Cinco libros feministas que no te recomendaría Irene Montero

Una causa tan noble como el feminismo, cuyo propósito o fin no debe ser otro que el de dar las mismas oportunidades y garantías a la mujer respecto al hombre, y recortar las distancias que históricamente, ya sea por la ley o por la costumbre, han situado al sexo femenino detrás del masculino..., decía que una causa tan justa como la del feminismo, por desgracia -por intereses, por modas y por revanchismo- se ha desvirtuado por ciertos colectivos, partidos políticos y minorías sociales hasta convertirla en una lucha insoportable, en un arma arrojadiza, en un negocio oscuro, en una herramienta de venganza y en un cajón de sastre donde cualquier disparate es bienvenido. Por ello, contra esa tendencia perversa y radical que, aunque es minoritaria, quiere imponer su agenda a toda la causa feminista, reclamando para sí en exclusiva el concepto de feminismo, cual si fuera una patente, cuando no pueden estar más alejadas de esta noble lucha; contra ello, recomendamos a continuación cinco libros, de ensayo y de narrativa auténticamente feministas -aunque heréticos para ese perverso dogma que maneja los hilos morados- en el día Internacional de la Mujer, 8 de marzo.

'Mi vida, mi libertad' (Ayaan Hirsi Ali, Galaxia Gutemberg)

Educada estrictamente en la confesión musulmana, Ayaan Hirsi Ali empieza a rebelarse muy pronto: contra la obligación de rezar cada noche por la muerte de todos los judíos, contra el matrimonio forzoso y contra la perspectiva de que su única función en la vida deba consistir en traer hijos al mundo. Como refugiada en los Países Bajos, trabajó primero en la limpieza, de intérprete y de trabajadora social para sobrevivir. Su ímpetu y fuerza de voluntad la llevaron a estudiar en la universidad más antigua de Holanda, a convertirse en diputada al Parlamento desde 2002 y a ser reconocida como una de los políticos más importantes y respetados en el ámbito internacional. Después de un intento finalmente fracasado de retirarle la ciudadanía neerlandesa, en 2006 se trasladó a Estados Unidos, donde prosigue su lucha por los derechos de las mujeres musulmanas, por los valores de Occidente y por la libertad.

'Una habitación propia' (Virginia Woolf, Austral)

En 1928 a Virginia Woolf le propusieron dar una serie de charlas sobre el tema de la mujer y la novela. Lejos de cualquier dogmatismo o presunción, planteó la cuestión desde un punto de vista realista, valiente y muy particular. Una pregunta: ¿qué necesitan las mujeres para escribir buenas novelas? Una sola respuesta: independencia económica y personal, es decir, Una habitación propia. Sólo hacía nueve años que se le había concedido el voto a la mujer y aún quedaba mucho camino por recorrer. Son muchos los repliegues psicológicos y sociales implicados en este ensayo de tan inteligente exposición; fascinantes los matices históricos que hacen que el tema de la condición femenina y la enajenación de la mujer en la sociedad no haya perdido ni un ápice de actualidad.

'Contra el feminismo' (Teresa Giménez Barbat, Pinolia)

La RAE define feminismo como «principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre». ¿Es por esa igualdad real y efectiva por la que aboga en la actualidad el movimiento feminista hegemónico? ¿Sigue siendo una lucha necesaria en los países occidentales o el feminismo ha perdido el rumbo? En una sociedad polarizada, condicionada, y amenazada por la cancelación, la escritora y política Teresa Gimenez Barbat se declara beligerante contra ese feminismo. A partir de la biología y la naturaleza humana, a través del estudio pormenorizado de los factores que influyen en nuestro comportamiento —la herencia genética (nature), la educación o el estatus socioeconómico (nurture)—, la autora desmonta y denuncia las falacias de la llamada «ideología de género» con conclusiones rotundas cargadas de sentido común: «Las mujeres no somos víctimas; los hombres no son el enemigo». Un libro que ofrece una visión científicamente documentada, exhaustiva y controvertida, abogando por un feminismo libre basado en la razón, alejado de extremismos e ideologías divisivas. Todo lo que encontrabas odioso de la ideología de género y no te atrevías ni a decir.

'El voto femenino y yo mi pecado mortal' (Clara Campamor, Renacimiento)

La apasionada y brillante campaña de Clara Campoamor a favor del derecho de la mujer al voto, pese a la oposición de buena parte de la izquierda y también de su propio partido, logró que el sufragio universal se implantara en España a partir de 1931. Pero esa victoria tuvo como precio el progresivo aislamiento de Campoamor en la escena política española de la Segunda República. A partir de 1934, año el que abandona el partido Radical y le deniegan la entrada en Izquierda Republicana, Campoamor se convierte en una republicana sin partido. Este ensayo es un ajustado relato de defensa de su actuación y de su lucha a favor de los derechos de la mujer, pero también de su soledad política; soledad que no la abandonaría ya nunca y que habría de continuar durante la guerra civil y su posterior exilio en Argentina y Suiza.

'Indomables: diez mujeres frente al feminismo hegemónico' (Ladera Norte)

Una decena de mujeres libres, destacadas profesionales todas ellas, unen sus voces en este volumen con un solo objetivo: promover que el feminismo regrese a la senda de la razón. España es uno de los mejores países del mundo para nacer mujer, pero el feminismo hegemónico quiere imponer un relato tenebroso, maniqueo, de mujeres víctimas eternas y menores de edad que necesitan ser tuteladas desde el poder. Los postulados de esta ideología no sólo no resuelven los viejos problemas de desigualdad y violencia entre hombres y mujeres, sino que crean nuevos. El más grave, la imposición de un discurso único, irracional y a menudo de espaldas a la ciencia, con ramificaciones en la academia, los medios de comunicación, la empresa y la política. Frente a esta situación, diez mujeres libres, de diversas generaciones y sensibilidades políticas, con estilos de vida y profesiones distintas, rompen el silencio impuesto y, sin miedo a la cancelación, alzan la voz para abogar por la plena igualdad ante la ley. Sin obviar tramposamente las diferencias biológicas entre los sexos, proponen un caleidoscopio de visiones y vivencias que nos ayuda a entender la condición de la mujer española hoy y sus desafíos reales.