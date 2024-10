Hallan un relato desconocido del autor de "Drácula"

Un aficionado del escritor irlandés Bram Stoker (1847-1912) ha descubierto un relato del autor de "Drácula" que ha permanecido "indocumentado" y prácticamente oculto durante más de 130 años. Brian Cleary, jefe de farmacia en el Hospital Rotunda de Dublín, halló la breve historia de Stoker en el suplemento navideño del diario "Daily Mail" de 1890, donde llevaba el título de "Gibbet Hill", que podría traducirse como "La colina de la horca". Para celebrar este descubrimiento, el relato ha pasado de las viejas páginas del periódico dublinés a un libro que incluye ilustraciones del artista Paul McKinley y un prólogo del aclamado novelista irlandés Roddy Doyle. Además de las ilustraciones y la introducción de Doyle, el libro contiene una descripción sobre cómo Cleary llegó a encontrar esta joya literaria casi inédita en los archivos de la Biblioteca Nacional de Irlanda.

El farmacéutico, entusiasta de la obra de Stoker, aprovechó hace tres años una baja por enfermedad para sumergirse en sus textos más desconocidos, consciente de que el creador del vampiro más famoso de la literatura contribuía habitualmente en publicaciones con relatos breves. Cleary localizó un anuncio del "Daily Mail" que solicitaba historias para el suplemento navideño del 17 de diciembre de 1890, en el que, efectivamente, se publicó "Gibbet Hill" con la firma de Bram Stoker.

"Mientras leía este valioso relato, me asaltó el pensamiento de que posiblemente era la única persona viva que lo había leído, pero después me pregunté qué diablos podía hacer con esto", explica Cleary en un comunicado. El primer paso, destaca, fue iniciar una exhaustiva investigación para determinar si existían menciones sobre "Gibbet Hill" en documentos históricos o reseñas de los biógrafos de Stoker, hasta concluir que no había rastro alguno al respecto. Lo que sí se sabe, precisa, es que el escritor tenía previsto publicar tres volúmenes de relatos, si bien solo uno de estos vio la luz antes de su muerte y los otros dos desaparecieron. Cleary sostiene que Stoker no tuvo tiempo para incluir en esta colección la historia sobre "La horca de la colina".