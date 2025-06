Katriona O’Sullivan: «La pobreza está detrás de todos los males y padecimientos sociales»

La pobreza es un ente silencioso y poderosamente cruel que condiciona todo lo que hace aquel que vive bajo su asfixiante puño. La escritora irlandesa Katriona O’Sullivan sabe muy bien lo que es vivir siendo pobre. Así se titula, precisamente, su nuevo libro: «Pobre» (Planeta), sin añadidos. Eso fue ella, pobre, y en las páginas de su obra relata con crudeza las complejidades de una vida marcada por la pobreza, un testimonio que la ha convertido en una de las autoras más leídas en su país.

Katriona O’Sullivan, autora de "Pobre" Grupo Planeta Grupo Planeta

¿Quién es hoy la persona que tengo sentada delante de mí?

Alguien fascinante, exitosa, feliz, querida. También fracturada, en recuperación, pero esperanzada. Un ejemplo de lo que es posible si alguien recibe apoyo.

¿En qué momento decide contar su historia y por qué?

La experiencia que más marcó mi vida fue la universidad. Fue un despertar. Tuve la capacidad de pensar de manera crítica. Vi todos los privilegios a mi alrededor y pensé que todas esas personas no estaban ayudando, que no estaban buscando una vida más justa para que todos podamos brillar. Debemos asegurarnos de que los desfavorecidos también puedan brillar y puedan participar en el mundo. Yo tengo una responsabilidad porque es poco frecuente escapar de la pobreza y porque esta se reproduce.

Su libro es una denuncia social muy potente. En su caso, ¿qué cosas fallaron?

Mis padres y su adicción a las drogas, desde luego, fueron centrales en mi inestabilidad, pero el mundo de fuera de mi casa añadió una capa adicional de daño. El hombre de la ambulancia que trató mal a mi padre porque era un adicto y que me ignoró; el policía que nos trataba mal siendo niños; la profesora que, sencillamente, no vio que era una menor dañada y que me trataba como si fuese mala, etc. Creo que si esas cosas hubiesen sido diferentes habrían hecho que todo fuera más fácil. Lo ideal es que mis padres hubieran recibido más apoyo. Sin esa ayuda se perdieron muchas oportunidades. Educar a los servicios y al sistema para que sepan en qué consiste la pobreza podría hacer del mundo un lugar más seguro y con más oportunidades.

Su obra cuenta situaciones duras, pero, sin embargo, no desprende rencor.

La niña de siete años que fue abandonada por sus padres se sentía enfadada por ello. Pero el proceso de terapia y de curación me permitió reflexionar sobre la vida de ellos y entenderles. No valida lo que hicieron, aunque comprenderlos me liberó. No quiero sentir rabia. Añadiría sufrimiento.

¿Cómo marca la pobreza a una persona?

La pobreza está detrás de todos los padecimientos y los males sociales. Pertenecí al 5% de la sociedad que es pobre pobre, como yo lo llamo. Los pobres ricos no tienen dinero y les falta comida, pero buscan un empleo y ven oportunidades. Mi familia no veía esas oportunidades. Estaba tan enfocada en la supervivencia que no veía el valor de la educación. Los niños que son pobres pobres tienen diez veces más probabilidades de sufrir abusos sexuales, como me ocurrió a mí, o de tener adicciones o problemas mentales. La pobreza real provoca un trauma para toda la vida. Eso hace que sea muy difícil que tengas relaciones. Durante muchos años me resultó muy difícil sentirme amada. Ese era mi... voy a llorar diciéndolo.... era mi único deseo, sentirme segura y amada. Pero no era posible. El regalo de la sanación fue atraer a las personas adecuadas a mi vida. La pobreza te roba esas relaciones

El ser humano ha sido capaz de hacer cosas increíbles, pero no de erradicar la pobreza. ¿Piensa que es posible la sociedad del bienestar sin que, por otro lado, haya pobreza?

Sí. Si como sociedad nos enfocáramos más en los cambios estructurales, nos iría mejor. En el colegio nos dicen: trabaja duro y lograrás lo que quieras. No enseñan que ese trabajo es una parte pequeña de un sistema mucho más grande. Mi historia es la de las personas y la del sistema que me salvaron. Yo no soy especial. Hay miles de chicas como yo que no tienen oportunidades. Debemos comprometernos porque hay personas que viven en la pobreza y que son excelentes.

Si pudiera hablar con un niño que está en la situación que usted ha vivido, ¿qué le diría?

Tres cosas: no es tu culpa, pide ayuda y no te imaginas la vida que vas a vivir. No eres capaz ni de soñar lo maravillosa que puede ser tu vida No te rindas.