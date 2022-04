Libros de la semana: Del dolor de las desapariciones al 23-F y a la arquitectura comunista

¿Y si el 23-F hubiera triunfado? He aquí la respuesta

Por Ángeles López

Estamos ante una ucronía (historia basada en hechos posibles pero no acaecidos. No confundir con distopía) ambientada en la España del intento del golpe de Estado, el del 23-F, que no prosperó y donde en estas páginas son asesinados Adolfo Suárez, Santiago Carrillo, Gutiérrez Mellado y Juan Carlos I «El Breve». Un país distinto tras el triunfo de las armas, sumido en una dictadura militar con Milans del Bosch como el caudillo que sigue los pasos de Franco y Antonio Tejero como director general de la Guardia Civil. Terrorífico.

En este escenario que pudo haber sido y no fue, el autor nos presenta a Libertad Guerra: una protagonista de nombre peligroso que trabaja en el diario Pueblo, mientras sus jefes se preocupan más de su físico que de sus crónicas. Su padre fue un poeta rojo y en Lerma, su pueblo, hostigan a su madre. Mientras agoniza la Movida ochentera, la joven tiene un inesperado encuentro amoroso con Imanol, un vasco aspirante a actor (inspirado por Imanol Arias). Y esta, su historia, se mezcla con la de un país con más oscuros que claros en el que solo basta la sospecha de que alguien no siga las normas para que sea invitado a dar «un paseo». No es tanto una novela política como una historia de amor; un ejercicio de memoria histórica desde la ficción porque, hacer literatura, es tardar mucho en decir las cosas para luego decirlas de repente.

«La última noche de Libertad Guerra» (Planeta), de Leandro Pérez, 432 páginas, 21,90 euros.

▲ Lo mejor

Que la protagonista se convierta en una metáfora de lo que el autor quería que sucediera.

▼ Lo peor

Realmente nada. La ambientación nos transporta a las calles, a las sensaciones, al miedo.